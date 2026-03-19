La idea de Madelón que explica a Unión: "Somos un Fórmula 1"

El DT de Unión utilizó una metáfora para describir el funcionamiento de su equipo tras el empate con Boca.

El empate de Unión ante Boca Juniors dejó más que un resultado. Leonardo Madelón expuso una definición que rápidamente llamó la atención: comparó a su equipo con un “Fórmula 1” . Lejos de ser una frase aislada, se trata de una explicación profunda sobre el modelo de juego y la identidad del conjunto rojiblanco.

Cuando Madelón habla de un Fórmula 1 , no se refiere al brillo o al espectáculo, sino a la exigencia extrema. Su idea es clara: Unión debe jugar siempre al límite , con una intensidad constante y sin margen para relajarse.

En un fútbol argentino donde existen equipos con mayor jerarquía individual y presupuestos superiores, el Tatengue encontró su fortaleza en el funcionamiento colectivo, la presión alta y la velocidad en cada transición. La metáfora sintetiza una lógica: si el equipo baja el ritmo, pierde competitividad. Si lo sostiene, puede igualar a cualquier rival.

Intensidad y presión: el sello del Tatengue

El modelo de juego de Unión se apoya en la dinámica permanente. El equipo busca incomodar, presionar y obligar al error rival, sosteniendo una energía alta durante todo el partido. Esa característica quedó en evidencia en duelos recientes ante rivales de peso como Boca Juniors e Independiente, donde el conjunto santafesino logró competir de igual a igual. Para el entrenador, la clave está en no “levantar el pie del acelerador”, una idea que atraviesa cada entrenamiento y cada decisión táctica.

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Los “boxes” y las curvas de Leo Madelón

Otro concepto que introduce la teoría es el de los “boxes”, trasladado desde el automovilismo al fútbol. En este caso, hace referencia a la gestión del desgaste físico.

El alto nivel de exigencia obliga a realizar cambios no solo por rendimiento, sino para mantener la intensidad. Los relevos son estratégicos: ingresan jugadores con la misión de sostener el mismo ritmo. Un ejemplo es el rol de Franco Fragapane, a quien Madelón destacó por su despliegue. Cuando su energía disminuye, el equipo “entra a boxes” y reemplaza la pieza sin alterar el funcionamiento.

La metáfora también incluye una lectura táctica clave: aprovechar los momentos de debilidad del rival. Unión no siempre domina desde el talento individual, pero sí puede hacerlo desde la inteligencia y la oportunidad. “Ganar en las curvas” implica detectar errores, desajustes o momentos de duda en el adversario y capitalizarlos. Es allí donde el equipo encuentra sus mejores chances. Este enfoque se complementa con una postura de perfil bajo, sin sobreexposición, priorizando la eficacia por sobre el protagonismo discursivo.

Unión y una identidad consolidada en el fútbol argentino

La “teoría Fórmula 1” no es una ocurrencia, sino la síntesis de un proceso. Unión logró construir una identidad clara basada en la intensidad, el orden táctico y la lectura del juego. Madelón lo resume en una idea simple pero contundente: el equipo debe sostener su ritmo para competir. Si lo logra, está en condiciones de enfrentarse a cualquiera; si no, queda expuesto.