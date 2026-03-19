Uno Santa Fe | Unión | Unión

La idea de Madelón que explica a Unión: "Somos un Fórmula 1"

El DT de Unión utilizó una metáfora para describir el funcionamiento de su equipo tras el empate con Boca.

Ovación

Por Ovación

19 de marzo 2026 · 17:56hs
La idea de Madelón que explica a Unión: Somos un Fórmula 1

El empate de Unión ante Boca Juniors dejó más que un resultado. Leonardo Madelón expuso una definición que rápidamente llamó la atención: comparó a su equipo con un “Fórmula 1”. Lejos de ser una frase aislada, se trata de una explicación profunda sobre el modelo de juego y la identidad del conjunto rojiblanco.

La teoría Fórmula 1 de Madelón en Unión

Cuando Madelón habla de un Fórmula 1, no se refiere al brillo o al espectáculo, sino a la exigencia extrema. Su idea es clara: Unión debe jugar siempre al límite, con una intensidad constante y sin margen para relajarse.

En un fútbol argentino donde existen equipos con mayor jerarquía individual y presupuestos superiores, el Tatengue encontró su fortaleza en el funcionamiento colectivo, la presión alta y la velocidad en cada transición. La metáfora sintetiza una lógica: si el equipo baja el ritmo, pierde competitividad. Si lo sostiene, puede igualar a cualquier rival.

Intensidad y presión: el sello del Tatengue

El modelo de juego de Unión se apoya en la dinámica permanente. El equipo busca incomodar, presionar y obligar al error rival, sosteniendo una energía alta durante todo el partido. Esa característica quedó en evidencia en duelos recientes ante rivales de peso como Boca Juniors e Independiente, donde el conjunto santafesino logró competir de igual a igual. Para el entrenador, la clave está en no “levantar el pie del acelerador”, una idea que atraviesa cada entrenamiento y cada decisión táctica.

LEER MÁS: Unión extendió el contrato con Emilio Giaccone

Los “boxes” y las curvas de Leo Madelón

Otro concepto que introduce la teoría es el de los “boxes”, trasladado desde el automovilismo al fútbol. En este caso, hace referencia a la gestión del desgaste físico.

El alto nivel de exigencia obliga a realizar cambios no solo por rendimiento, sino para mantener la intensidad. Los relevos son estratégicos: ingresan jugadores con la misión de sostener el mismo ritmo. Un ejemplo es el rol de Franco Fragapane, a quien Madelón destacó por su despliegue. Cuando su energía disminuye, el equipo “entra a boxes” y reemplaza la pieza sin alterar el funcionamiento.

La metáfora también incluye una lectura táctica clave: aprovechar los momentos de debilidad del rival. Unión no siempre domina desde el talento individual, pero sí puede hacerlo desde la inteligencia y la oportunidad. “Ganar en las curvas” implica detectar errores, desajustes o momentos de duda en el adversario y capitalizarlos. Es allí donde el equipo encuentra sus mejores chances. Este enfoque se complementa con una postura de perfil bajo, sin sobreexposición, priorizando la eficacia por sobre el protagonismo discursivo.

Unión y una identidad consolidada en el fútbol argentino

La “teoría Fórmula 1” no es una ocurrencia, sino la síntesis de un proceso. Unión logró construir una identidad clara basada en la intensidad, el orden táctico y la lectura del juego. Madelón lo resume en una idea simple pero contundente: el equipo debe sostener su ritmo para competir. Si lo logra, está en condiciones de enfrentarse a cualquiera; si no, queda expuesto.

Unión Leonardo Madelón Tatengues Boca Juniors
Noticias relacionadas
fuerte impacto en union: del blanco en el radar, pero scaloni no lo convoco para guatemala

Fuerte impacto en Unión: Del Blanco en el radar, pero Scaloni no lo convocó para Guatemala

union rescata un empate agonico en reserva: tomas fagioli marca sobre el final

Unión rescata un empate agónico en reserva: Tomás Fagioli marca sobre el final

mazzola y union: memoria, epica y pertenencia desde la voz del goleador

Mazzola y Unión: memoria, épica y pertenencia desde la voz del goleador

kily gonzalez, ex-dt de union, en la orbita de san lorenzo

Kily González, ex-DT de Unión, en la órbita de San Lorenzo

Lo último

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Gas natural para el norte de la ciudad: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal

Gas natural para el norte de la ciudad: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal

Último Momento
Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Gas natural para el norte de la ciudad: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal

Gas natural para el norte de la ciudad: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal

Irán ejecutó a un luchador de su selección en medio de denuncias por torturas

Irán ejecutó a un luchador de su selección en medio de denuncias por torturas

Patrimonio y fe: el casco histórico de Santa Fe suma formalmente su segundo cementerio monacal

Patrimonio y fe: el casco histórico de Santa Fe suma formalmente su segundo cementerio monacal

Ovación
El plantel de Colón hizo fútbol y Ezequiel Medrán dispuso de una variante

El plantel de Colón hizo fútbol y Ezequiel Medrán dispuso de una variante

No quiero privilegios por haber sido campeón en Colón, ni tampoco vivir del pasado

"No quiero privilegios por haber sido campeón en Colón, ni tampoco vivir del pasado"

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Palacios se mostró contento por el presente de Unión y molesto por los arbitrajes

Palacios se mostró contento por el presente de Unión y molesto por los arbitrajes

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Natalia Perez, presenta Seguir su nuevo trabajo discográfico

Natalia Perez, presenta "Seguir" su nuevo trabajo discográfico

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García