Unión busca dar el primer paso en casa y mantener vivo su sueño ante Gimnasia

Unión recibirá a Gimnasia, este lunes desde las 22, con el objetivo de meterse en cuartos de final del Torneo Clausura. Qué equipo parará Leo Madelón.

Unión recibe esta noche a Gimnasia de La Plata en el estadio 15 de Abril desde las 22, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, en un cruce directo que marcará el futuro inmediato de ambos equipos. El Tatengue, que cerró una muy buena fase regular, terminó segundo en la Zona A con 25 puntos –solo detrás de Boca–, mientras que el Lobo se metió en los playoffs en la última jornada, tras una contundente goleada ante Platense.

El equipo de Leonardo Madelón llega fortalecido desde lo futbolístico y también desde lo anímico. Acumula cuatro partidos sin derrotas y viene de igualar 0 a 0 ante Belgrano en Córdoba, mostrando solidez y equilibrio colectivo. Tras ese partido, el entrenador fue claro respecto al enfoque para esta instancia eliminatoria: “El objetivo inmediato es superar el mano a mano. Llegamos bien, tranquilos, maduros y con equilibrio. Cuando el equipo está sano mentalmente, todo fluye. Este modo Unión le gusta a la gente: es un equipo que da todo”, afirmó.

Desde lo deportivo, Madelón podrá disponer de su formación ideal. Se producirá el regreso de Lautaro Vargas al lateral derecho en lugar de Álvarez, mientras que finalmente Agustín Colazo le ganaría la pulseada a Marcelo Estigarribia para acompañar a Cristian Tarragona en la ofensiva. En la mitad de la cancha, el funcionamiento del tándem Pittón–Martínez se consolidó como uno de los puntos más fuertes, mientras que Mateo Del Blanco atraviesa un gran momento por la banda. Además, el plantel se encuentra al día desde lo económico, situación destacada por el presidente Luis Spahn al señalar el esfuerzo realizado para evitar atrasos salariales en un contexto adverso para gran parte de los clubes del fútbol argentino.

Cómo llega Gimnasia al choque ante Unión

Del otro lado estará un Gimnasia que llega entonado, con tres triunfos consecutivos y cuatro victorias en los últimos seis partidos. Con 22 puntos, finalizó séptimo en la Zona B y se metió en los playoffs gracias al 3-0 ante Platense en Vicente López. El entrenador Fernando Zaniratto mantendría el equipo que goleó al Calamar, aunque podría contar con el colombiano Alejandro Piedrahita, quien se entrenó a la par del grupo.

La seguridad de Nelson Insfrán en el arco, la mejora defensiva con la titularidad de Enzo Martínez y la intensidad aportada por Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto en el mediocampo fueron claves en este repunte. En ataque, Marcelo Torres aparece como la gran carta, habiendo marcado siete de los 14 goles del equipo en el torneo. Como detalle, se incluyó al tercer arquero, Julián Kadijevic, en la delegación para evitar cualquier contingencia previa al partido.

El encuentro será dirigido por Sebastián Martínez, acompañado por Juan Mamani e Iván Núñez, con Bryan Ferreyra como cuarto árbitro. En el VAR estará Ariel Penel, secundado por Sebastián Habib. Se televisará por ESPN Premium y contará con transmisión radial por La Redonda.

La ventaja de Unión ante Gimnasia

La única ventaja para Unión, por su mejor ubicación en la fase regular, será la localía. En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá media hora de tiempo suplementario y, si persiste el empate, definición por penales. Se trata de una modificación reglamentaria respecto al Apertura, donde directamente se resolvía por disparos desde el punto penal.

El contexto del partido también está atravesado por la situación de Jerónimo Domina, quien tras realizar la revisión médica en Cádiz quedará libre a fin de año. Unión solo percibiría unos 400 mil euros por derechos de formación, un caso que internamente se analiza como aprendizaje para evitar situaciones similares en el futuro.

Con respaldo futbolístico, plenitud emocional y el empuje de su gente, Unión buscará hacer valer su regularidad en la fase inicial y dar el primer paso en su objetivo de pelear por el título. Gimnasia, con la ilusión de dar el golpe, intentará incomodar a un equipo que se siente preparado para el desafío. El 15 de Abril, una vez más, será escenario de un partido a todo o nada.

Formaciones de Unión y Gimnasia

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.tWh9MQ

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Ariel Penel.

Hora de inicio: 22 – TV: TNT Sports.