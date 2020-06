Los dirigentes de Unión tenían la consigna de conseguir la continuidad de varios jugadores que fueron claves en la última temporada, más allá que todavía reina la incertidumbre sobre quién será el nuevo entrenador. Uno de los grandes apuntados para seguir en el plantel era Walter Bou, a quien se le vence el contrato el próximo 30 de junio.

Bou fue uno de los jugadores más importantes que tuvo Unión en la 2019/2020, convirtiendo goles claves como el que le anotó a Atlético Mineiro para abrir el camino de la goleada en Santa Fe que resultó clave para la clasificación del equipo a la Fase 2 de la Copa Sudamericana.

Los dirigentes en su momento hicieron un gran esfuerzo económico para conseguir su contratación, ya que se trataba de un jugador que hacía mucho tiempo quería tener Madelón. De esta manera, se invirtieron casi 300.000 dólares por Walter Bou, quien es representado por Cristian Bragarnik.

Sin embargo, la intención de retener a Bou no tendría el final esperado en Unión, ya que según se comenta en Buenos Aires, Miguel Ángel Russo lo tendrá muy en cuenta para la nueva temporada, incluso por encima de algunos delanteros que tiene el equipo como Jan Hurtado.

bou.jpg Walter Bou tuvo una gran temporada en Unión y sería considerado por Miguel Russo en Boca. UNO Santa Fe / José Busiemi

Según informa TNT, "desde la llegada de Miguel Ángel Russo, Jan Hurtado perdió terreno en Boca y no está entre las primeras consideraciones. Por este motivo, este miércoles, su representante Rodolfo Baqué pidió que sea cedido a préstamo si continúa esta situación. Sin embargo, la postura del club es otra".

Y agrega: "El periodista Matías Bustos Milla informó en TNT Sports que al cuerpo técnico comandado por Miguel Ángel Russo no lo conformó el rendimiento del venezolano en los entrenamientos. Incluso, el entrenador tiene la intención de evaluar a Walter Bou y Mateo Retegui, quienes regresan de sus préstamos en Unión y Estudiantes, respectivamente".

Mientras que en la parte final, abonando la teoría que Bou sería considerado en Boca, con lo cual no tendría chances de volver a Unión, se indica: "Ante este panorama, el consejo del fútbol no ve con malos ojos que parta Hurtado, pero no mediante un préstamo, sino como parte de pago en la transferencia de otro futbolista".