Zenclussen: "Uno no cae y no se da cuenta de lo que está viviendo con la Selección"

El goleador rojiblanco charló con Conexión Deportiva (CSC Radio FM 106.5) y en el inicio reconoció que "arranqué a los 3 años en San Lorenzo de Esperanza, estuve hasta los 7 que me fui a probar a Unión, me dijeron que siga y ahí quedé. Cuando a uno le gusta lo hace sin pensar, por pasión. Estoy acostumbrado a viajar. Los primeros años jugué por derecha y después siempre de delantero".

Más adelante apuntó que "me gusta mucho Haaland, uno va paso a paso, primero quería jugar, después se abrieron puertas, el click lo hice en el segundo año con Unión, empecé a caer. Actualmente estoy tratando de tener los pies sobre la tierra. El trabajo es duro y constante ese lugar".

Zenclussen2.jpg Nicolás Zenclussen compartió la convocatoria junto a Nicolás Mariotti, ambos jugadores de Unión.

En referencia al presente con su categoría, Zenclussen dijo que "estamos muy contentos por el rendimientos de la categoría, venimos séptimos, estamos contentos y entusiasmados. Llevo siete goles este año. Es un torneo largo de 27 años, hay fines de semana que no se juegan".

Y luego, agregó: "Soy un delantero de área, con pelota por abajo, en Santa Fe vemos a los jugadores profesionales. Mi técnico es Diego Calgaro, aprendo mucho con él".

El joven artillero recordó el momento en que le comunicaron su citación a la Selección: "Fue un viernes donde se subía el comunicado, pensé que no me tocaba. El sábado jugamos contra Banfield, después del partido estaba el presidente Spahn con otros dirigentes, nos llamaron y me dieron la noticia junto a Nico Mariotti".

En otro tramo de la charla subrayó que "uno no cae, no se da cuenta de todo lo que está viviendo con la Selección, el predio, una atención, la buena gente, los lugares todos los lugares. El nivel de las canchas, lo veía por fotos y ahora me toca vivirlo. Estuvimos con los chicos de la Sub 20, tengo fotos con Gauto, Perrone y Romero".

También dejó una impresión de la joyita de Colón, Bautista Ojeda, al expresar que "es un chico que juega muy bien, con características ofensivas y en el uno contra uno desiquilibra mucho. Yo quiero seguir arriba con el club, en lo personal buscar otra convocatoria con la Selección Argentina Sub 15".

En la parte final, soslayó: "Corvalán nos aconseja mucho, desde Unión nos pide la educación, que cumplamos con la Escuela. Después el entrenamiento invisible, alimentación, cuidados. Vivo el presente con tranquilidad, no hay que apurarse y saber a donde uno apunta".