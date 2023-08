Zenón: "Encontramos la idea que nos pide el Kily González"

Kevin Zenón habló con UNO Santa Fe sobre este momento de su carrera en Unión, y cuando se le preguntó por la convocatoria a la Sub 23, reveló: "La verdad que estoy muy contento, muy feliz por esta noticia, así que también agradecido a mis compañeros que gracias a ellos esto nos podía pasar, así que nada, me dio la noticia desde el club. Esto contento por el proceso. Siempre trato de esforzarme al máximo, tratar de aprender de todo lo que me dice el cuerpo técnico, así que contento por eso y ahora quiero seguir trabajando para seguir mejorando. Siempre uno recuerda a la familia que siempre estuvo presente ahí apoyando. También no es fácil ser jugador de fútbol, uno piensa que es fácil y es lindo y a la vez tiene su contra también. Dejar la familia, venir de chico, creo que es un sacrificio enorme, así que nada, lo importante siempre es seguir metiéndole, esforzándose y que tarde o temprano llegue a su fruto ".