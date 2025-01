Los Palmeras: Marcos Camino dijo que el problema con Cacho Deicas "ya se solucionó" y está "en contacto con él"

Tras declarar en diálogo con la prensa que la familia de Cacho Deicas no dejaba que Los Palmeras se comunicaran con el cantante, y ser refutado en redes sociales por el hijo del vocalista, Marcos Camino le puso paños frío al conflicto que escaló a nivel nacional.

El futuro de la banda de cumbia santafesina, un emblema que trasciende el territorio provincial, tiene a más de uno siguiendo de cerca el asunto. En este contexto, y con el afán de no seguir alimentando el escándalo, Camino aclaró al canal cordobés El Doce que el problema "ya se solucionó". "Ya desde el día lunes estoy en contacto con él, está sabiendo todo lo que pasa. Está todo bien", sostuvo.

"Él está haciendo una rehabilitación y a veces las rehabilitaciones son largas, son tediosas. Solamente Dios sabe cuándo le puede devolver la sanación", señaló.

El músico también subrayó que sus compañeros lo extrañan tanto arriba como abajo del escenario. Se trata de un vínculo que lleva más de 50 años. "Somos gente grande y pensamos. Todo depende de que el público nos siga aceptando de esta manera, que nosotros podamos responder y seguiremos trabajando hasta que Dios diga", concluyó.

Qué dijo el hijo de Cacho Deicas

Lo llamativo es que hace apenas dos días el hijo de Cacho Deicas publicó en redes sociales un extenso descargo en video respondiendo las acusaciones contra su padre. Aseguró que la familia "en ningún momento lo mantuvo incomunicado" y sentenció que, después de que Cacho sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), su compañero en el grupo Marcos Camino "no estuvo tan al tanto de la salud" de su padre "porque no se acercó, no preguntó y ni se molestó por saber".

Luciano Deicas, hijo de Cacho, publicó en su cuenta de Instagram un video de más de media hora dividido en tres partes, en el que denunció "desprecios y muchas cosas" que sufrió su padre con Camino y con el mánager de Los Palmeras, Adrián Forni. También reveló que desde noviembre del año pasado el cantante se realiza estudios tras la detección de un aneurisma, situación que le valió "una serie de maltratos" dentro del grupo.

"Hemos estado esperando alguna respuesta pública de Marcos Camino por las barbaridades que dijo. Tengo derecho a réplica", sostuvo Luciano, quien aseguró que su padre "no está pasando por un buen momento, sufrió un ACV nuevamente".