Alerta en La Bombonera: Boca inicia el 2026 con el área vacía

Lo que debía ser un debut festivo ante Riestra en el Apertura se transformó en una verdadera crisis logística para Boca debido a la pérdida de sus tres 9

Lo que debía ser un debut festivo ante Riestra este domingo en el Apertura se transformó en una verdadera crisis logística para Boca debido a la pérdida de sus tres centrodelanteros. El entrenador Claudio Úbeda tiene un inesperado dolor de cabeza por las lesiones de Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez.

Entonces, el director técnico deberá improvisar un esquema de "emergencia total", con la posibilidad de que Lucas Janson esté desde el arranque.

Boca, sin 9

La confirmación del desgarro de Miguel Merentiel fue el golpe de gracia para un ataque que ya venía golpeado desde el inicio de la pretemporada. A su vez, su compatriota Edison Cavani sigue sin poder entrenar a la par del grupo por una lumbalgia crónica persistente.

Además Milton Giménez, ex Banfield, se ve afectado por una pubalgia que le impide realizar esfuerzos de alta intensidad. La paradoja es notable: Boca tiene tres goleadores de élite, pero ninguno de ellos puede jugar.

Ante esta realidad, Ubeda pateó el tablero. Sin un referente de área, el equipo apostará al vértigo y la movilidad. El elegido para ocupar el centro del ataque es Janson, quien deberá adaptarse a un rol poco habitual frente a los aguerridos centrales de Riestra.

Será un ataque liviano porque el tridente estará compuesto, salvo cambios de último momento, por Exequiel Zeballos, Janson y Brian Aguirre. Mucha velocidad por fuera, pero poca altura para el centro.

De todas maneras, queda una esperanza en el banco: con sólo 20 años Iker Zufiaurre será la principal alternativa de cambio. Es el goleador de la Reserva y la única carta con "alma de área" que le queda al entrenador.

La lesión de Merentiel cambió las prioridades del presidente Juan Román Riquelme. Lo que antes era un sondeo, hoy es una necesidad. Por eso Boca realizó una contraoferta a San Lorenzo por Alexis Cuello. El equipo azulgrana pide cuatro millones de dólares, Boca ofreció dos. Y este miércoles elevó la a oferta. La nueva propuesta económica se guarda bajo siete llaves en el predio de Ezeiza donde se ejerce el comando central. El delantero quiere jugar en Boca, según dicen sus allegados.

Por las dudas, Riquelme aceptó el ofrecimiento del representante del paraguayo de 33 años Angel Romero, que quedó libre de Corinthians, aunque su eventual llegada no soluciona la falta de un "9" de área, ya que su perfil es de media punta o extremo.

El tiempo, ese juez insobornable, dirá si se incorpora algún jugador o si finalmente se decide afrontar el año con este mismo plantel.