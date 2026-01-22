Uno Santa Fe | Boca

Alerta en La Bombonera: Boca inicia el 2026 con el área vacía

Lo que debía ser un debut festivo ante Riestra en el Apertura se transformó en una verdadera crisis logística para Boca debido a la pérdida de sus tres 9

22 de enero 2026 · 16:17hs
Alerta en La Bombonera: Boca inicia el 2026 con el área vacía

Lo que debía ser un debut festivo ante Riestra este domingo en el Apertura se transformó en una verdadera crisis logística para Boca debido a la pérdida de sus tres centrodelanteros. El entrenador Claudio Úbeda tiene un inesperado dolor de cabeza por las lesiones de Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez.

Entonces, el director técnico deberá improvisar un esquema de "emergencia total", con la posibilidad de que Lucas Janson esté desde el arranque.

Boca, sin 9

La confirmación del desgarro de Miguel Merentiel fue el golpe de gracia para un ataque que ya venía golpeado desde el inicio de la pretemporada. A su vez, su compatriota Edison Cavani sigue sin poder entrenar a la par del grupo por una lumbalgia crónica persistente.

Además Milton Giménez, ex Banfield, se ve afectado por una pubalgia que le impide realizar esfuerzos de alta intensidad. La paradoja es notable: Boca tiene tres goleadores de élite, pero ninguno de ellos puede jugar.

Ante esta realidad, Ubeda pateó el tablero. Sin un referente de área, el equipo apostará al vértigo y la movilidad. El elegido para ocupar el centro del ataque es Janson, quien deberá adaptarse a un rol poco habitual frente a los aguerridos centrales de Riestra.

Será un ataque liviano porque el tridente estará compuesto, salvo cambios de último momento, por Exequiel Zeballos, Janson y Brian Aguirre. Mucha velocidad por fuera, pero poca altura para el centro.

De todas maneras, queda una esperanza en el banco: con sólo 20 años Iker Zufiaurre será la principal alternativa de cambio. Es el goleador de la Reserva y la única carta con "alma de área" que le queda al entrenador.

La lesión de Merentiel cambió las prioridades del presidente Juan Román Riquelme. Lo que antes era un sondeo, hoy es una necesidad. Por eso Boca realizó una contraoferta a San Lorenzo por Alexis Cuello. El equipo azulgrana pide cuatro millones de dólares, Boca ofreció dos. Y este miércoles elevó la a oferta. La nueva propuesta económica se guarda bajo siete llaves en el predio de Ezeiza donde se ejerce el comando central. El delantero quiere jugar en Boca, según dicen sus allegados.

Por las dudas, Riquelme aceptó el ofrecimiento del representante del paraguayo de 33 años Angel Romero, que quedó libre de Corinthians, aunque su eventual llegada no soluciona la falta de un "9" de área, ya que su perfil es de media punta o extremo.

El tiempo, ese juez insobornable, dirá si se incorpora algún jugador o si finalmente se decide afrontar el año con este mismo plantel.

Boca Riestra Apertura
Noticias relacionadas
Los argentinos Paulo Dybala y Leandro Paredes fueron reprobados por hinchas de Roma tras la salida de Mourinho.

La frase de Dybala que sacude a Boca y reaviva el sueño xeneize para 2026

union, en alerta por kevin zenon: boca fija el precio y crece la expectativa en santa fe

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

boca vuelve a mirar a europa en su plan para la libertadores

Boca vuelve a mirar a Europa en su plan para la Libertadores

los torneos que afrontaran los cinco grandes del futbol argentino en 2026

Los torneos que afrontarán los cinco grandes del fútbol argentino en 2026

Lo último

Bonazzola: Neris ya fue intimado para entrenar, porque Colón es dueño del pase

Bonazzola: "Neris ya fue intimado para entrenar, porque Colón es dueño del pase"

Impactante choque en la Circunvalación de Rosario: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

Impactante choque en la Circunvalación de Rosario: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

El mapa de subsidios eléctricos en Santa Fe: cómo quedó dividida la provincia y cuáles son los topes de consumo

El mapa de subsidios eléctricos en Santa Fe: cómo quedó dividida la provincia y cuáles son los topes de consumo

Último Momento
Bonazzola: Neris ya fue intimado para entrenar, porque Colón es dueño del pase

Bonazzola: "Neris ya fue intimado para entrenar, porque Colón es dueño del pase"

Impactante choque en la Circunvalación de Rosario: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

Impactante choque en la Circunvalación de Rosario: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

El mapa de subsidios eléctricos en Santa Fe: cómo quedó dividida la provincia y cuáles son los topes de consumo

El mapa de subsidios eléctricos en Santa Fe: cómo quedó dividida la provincia y cuáles son los topes de consumo

Alerta en La Bombonera: Boca inicia el 2026 con el área vacía

Alerta en La Bombonera: Boca inicia el 2026 con el área vacía

Unión presentó su nueva camiseta con un guiño al ascenso del 96

Unión presentó su nueva camiseta con un guiño al ascenso del 96

Ovación
Unión presentó su nueva camiseta con un guiño al ascenso del 96

Unión presentó su nueva camiseta con un guiño al ascenso del 96

Se realizó la presentación de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Se realizó la presentación de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Colón mueve fichas en el mercado y acelera por dos jugadores clave para Ezequiel Medrán

Colón mueve fichas en el mercado y acelera por dos jugadores clave para Ezequiel Medrán

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

La AFA aceptó el pedido de amnistía y se anulan las sanciones

La AFA aceptó el pedido de amnistía y se anulan las sanciones

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"