Bianchi: "Tengo la fe intacta de que se va a armar un gran equipo"

Bruno Bianchi fue el último refuerzo en sumarse al equipo para afrontar este 2020, las negociaciones se fueron dilatando, pero siempre existió la firme convicción por parte del defensor de sumarse al plantel sabalero. Y esa decisión resultó clave para que se concrete la operación.

En los primeros partidos le tocó ir al banco de relevos, pero debutó ante Boca como titular y después no salió más del equipo y en su vuelta como entrenador sabalero, Eduardo Domínguez lo ratificó entre los 11, jugando ante Central su mejor partido con la camiseta rojinegra.

En diálogo con la Central Deportiva por Cadena 3, el marcador central se refirió al presente que atraviesa el equipo, como así también al contexto que atraviesa el mundo por la pandemia del coronavirus que terminó afectando a todas las personas incluido claro está el fútbol.

LEER MÁS: Colón: Zuqui y la causa del bajón futbolístico del equipo

"Es un momento que no le tocó vivir a nadie, pero debemos afrontarlo con responsabilidad y la seriedad que se merece. Por estos días estamos trabajando de manera individual, cada uno en su casa, el profe (Pablo santella) se pone en contacto con nosotros para no quedarnos quietos. Ojalá que cuando se reanude el fútbol nos den 10 días para ponernos a tono físicamente como se requiere para un nivel de Primera División. Calculo que todos tendremos ese tiempo, así todos los equipos llegan de la mejor manera", fueron sus primeras reflexiones.

En relación a este momento del equipo dijo: "Fue un gran triunfo el que logramos ante Central, un envión importante que se produjo con la llegada de un nuevo cuerpo técnico. Por allí este envión era importante para jugar de local y seguir sumando, pero de todos modos seguiremos trabajando de la misma manera aunque sea 15 dias después. Tenemos que dejar a Colón en Primera División y afianzar al equipo con la idea del nuevo técnico que es muy buena".

LEER MÁS: Los números de Domínguez en Colón: mejor eficacia de local que de visitante

Sobre los malos momentos que le tocó atravesar desde que llegó a Colón opinó: "A veces las cosas no se dan, me parecía raro estar en esa situación, pero sabía que tarde o temprano se iba a revertir. Tengo la fe intacta de que se va a armar un gran equipo, hay muchos jugadores de jerarquía y no podía ser que nos vaya tan mal, en algun momento íbamos a remontar. Y este parate nos va a servir para reflexionar que quedan 10 finales y porque no, ponernos como objetivo pelear la Copa de la Superliga".

Por último, el defensor manifestó: "Colón cuenta con un plantel muy importante y por eso decidí venir acá, me entusiasmaba mucho venir a este club, hay buen plantel y debemos revertir la situación. El éxito trae otro éxito y debemos seguir con esta mentalidad, sabiendo que dependemos de nosotros para escalar en los promedios".