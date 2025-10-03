CCU presenta una nueva masterclass en Santa Fe para potenciar negocios locales

CCU Argentina impulsa el desarrollo de negocios con un nuevo ciclo de masterclasses gratuitas durante octubre. El evento forma parte de su programa de formación Academia CCU y brindará herramientas prácticas para negocios a cargo de la experta en finanzas Julieta Bonfill.

CCU Argentina, compañía multicategoría de bebidas que elabora marcas como Schneider, Heineken, Cerveza Santa Fe, Sidra 1888 y Villavicencio entre otras, continúa impulsando el desarrollo local a través de instancias formativas de su programa Academia CCU que busca fortalecer comercios, emprendedores y pymes. En alianza con la Municipalidad de Santa Fe , proponen una nueva masterclass el próximo 9 de octubre en Capital Activa -Falucho 2450- a las 17 horas.

En esta oportunidad, la iniciativa que será gratuita y presencial, está diseñada para brindar herramientas prácticas en torno a la toma de decisiones y la administración de negocios . Si bien el encuentro está dirigido a comerciantes, pymes y emprendedores, las inscripciones se extienden al público en general.

La masterclass estará a cargo de Julieta Bonfill, fundadora y directora de Modo Finanzas, quien disertará de forma práctica sobre el impacto del contexto económico, la fijación de precios y márgenes, el financiamiento y la optimización de la gestión financiera.

La inscripción es gratuita y los cupos son limitados. El registro se realiza a través del siguiente enlace: https://acortar.link/mmWLGd.

Durante octubre, las masterclasses llegarán también a Salta y Buenos Aires (Luján).

Acerca de CCU

CCU Argentina (www.ccu.com.ar) es una compañía multicategoría de bebidas. En Argentina, la segunda más grande del mercado cervecero, líder en el mercado de sidras y un actor relevante en licores, destilados y vinos.

Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Sol, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Bieckert, Salta Cautiva, Kunstmann; las sidras Real, La Victoria, y 1888; los vinos La Celia, Graffigna, Colón; los piscos Mistral, Control C

Inspirada en crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir, en todas las ocasiones de consumo, con marcas de alta calidad, CCU Argentina emplea a más de 1.900 personas sólo de manera directa; posee 5 plantas industriales; 6 centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 170 distribuidores.