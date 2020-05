Colón: "No te podés creer más importante que una institución"

Hace unos días Esteban Fuertes apuntó contra la dirigencia de los clubes por las últimas decisiones que tomaron, pero además criticó a los directivos de Colón por entender que no se manejaron bien cuando le prometieron el cargo de manager y después fueron a buscar a Francisco Ferraro para esa función.

En las últimas horas el Bichi habló con Club Octubre 947 y lo volvieron a consultar por su relación con la dirigencia sabalera, pero además nuevamente disparó contra los directivos a los cuales los calificó como un desastre por la forma de manejarse con los futbolistas.

Cuando le preguntaron por las críticas efectuadas a la dirigencia de Colón respondió: "No pasa por estar o no estar, pero cuando a vos te dicen una cosa y después te la van cambiando permanentemente...Yo ya no soy un chico y dejé una huella en Colón. Y ellos (dirigentes) se tienen que dar cuenta que nosotros los jugadores cono también los dirigentes pasan y no te podés creer más importante que una institución. Y ese es el gran problema, yo no me tengo que callar nada y tengo que decir lo que pienso. Tampoco estoy enojado, simplemente di mi pensamiento y voy a seguir sosteniendo lo mismo".

Inmediatamente lo consultaron por la situación del Pulga Rodríguez y qué consejo le daría luego de las dudas que mantuvo por seguir en el club "La gente se maneja por redes sociales y uno puede decir lo que se le da la gana, con o sin razón. El Pulga era ídolo intocable hasta después de la final cuando dijo no se que voy a hacer, si me quedo o si me voy. Creo que no era el momento para decirlo, si lo dejaba pasar y hablaba cuando termina el torneo no pasaba nada", aseguró.

Para luego agregar "Entonces o te suben allá arriba, o te bajan al fondo del mar, es todo muy raro. Yo no soy quien para aconsejarlo al Pulga que ya tiene 35 años y sabrá bien que es lo que quiere, son decisiones muy personales. Está muy bien en Colón, está contento, yo lo tengo de vecino, vivimos en el mismo barrio, pero todos saben del amor que le tiene a Atlético Tucumán donde es ídolo".

Ya metiéndose en la problemática actual del fútbol apuntó: "El jugador de Unión y Colón no se siente respaldado por el gremio, porque hace más de dos años que no vienen a Santa Fe, por el problema que tuvieron con Colón. Muchos dirigentes tienen deudas y juicios con jugadores a los que contratan y después los tratan como trapo de piso".

"¿Cómo haces para ponerte de acuerdo con un jugador al que le ofreces pagarle menos de la mitad de lo que acordaron en un contrato? Es una situación muy complicada. Hay que respetar a los jugadores. 10 dirigentes no pueden decidir el futuro del fútbol sin consultarles a los jugadores", arremetió el exgoleador.

Por último aseguró: "Si no nos ponemos de acuerdo todo va a seguir como siempre. Hay que tratar al jugador como se merece. Los clubes son los responsables del dinero que manejan y no pueden salir ahora a decir que no pueden pagar los salarios. Los clubes están así porque los dirigentes son un desastre. Hay tres patas en el fútbol argentino que nunca se ponen de acuerdo".