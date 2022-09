Colón se desangra, no tiene rumbo y la crisis es cada vez más profunda

En la primera etapa Colón desperdició todo lo que tuvo a su alcance como para ir ganando el partido y se fue a los vestuarios perdiendo 2-0. El Sabalero no tuvo eficacia en ofensiva y mostró todo tipo de deficiencias de mitad de cancha hacia atrás.

En el arranque el Rojinegro dilapidó chances muy claras para marcar. Una de Christian Bernardi que terminó sacando en la línea Matías Catalán y otra que Ramón Ábila remató desviado dentro del área. Luego tuvo otra Bernardi con un remate al primer palo que terminó rechazando Alan Aguerre.

Y cuando Colón estaba más cerca de abrir el marcador el que lo hizo fue Talleres. A los 20' Rodrigo Garro marcó un golazo desde afuera del área con un zurdazo furibundo que se clavó en el ángulo izquierdo del arco defendido por Ignacio Chicco que nada pudo hacer.

Colón retrocedió muy mal, dejó espacios por el centro y Garro sin oposición convirtió el 1-0. Y minutos después la T estuvo cerca del segundo con un disparo a la carrera de Alan Franco que se fue por encima del horizontal, luego de una muy buena combinación por el sector izquierdo.

Ambos equipos defendían muy mal y le otorgaban al rival todo tipo de ventajas. Sin embargo, Colón no las aprovechaba y Talleres sí. En el final del primer tiempo Nazareno Arasa sancionó penal cuando Wanchope cayó dentro del área, pero lo llamó el VAR y finalmente no lo convalidó ya que se observó claramente que no existió contacto.

Al punto tal que Ábila terminó siendo amonestado por simular. Teniendo en cuenta que esa acción consumió varios minutos, Arasa otorgó un adicional de cinco minutos que luego fue extendiendo. Y eso hizo que en la jugada final, Garro convirtiera otro golazo, picando el balón ante la salida de Chicco para establecer el 2-0.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1571679486038478850 #Video #LigaProfesional Con dos golazos de Garro, Talleres le ganó a Colón como local por 2-0.https://t.co/SwYXc9tWrF — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 19, 2022

Un resultado injusto si se analiza lo hecho por ambos equipos, pero la eficacia es un valor supremo y Colón no la tuvo, como sí la evidenció Talleres. Las dos definiciones estupendas de Garro explican el resultado parcial, como así también las malas decisiones que tomó Ábila en un par de oportunidades.

En el segundo tiempo Colón siguió evidenciando su alarmante falta de gol y Ábila se transformó en una máquina de errar goles. Tuvo tres claras una con un disparo a la carrera que se fue desviado, en otra se demoró y Buffarini terminó despejando y en la tercera definió por arriba de Aguerre y el balón se estrelló en el travesaño.

Talleres también en el inicio estuvo cerca de convertir el tercero con un remate de Matías Godoy dentro del área que se fue por encima del horizontal. Y un par de definiciones a la carrera de Ulises Ortegoza que no fueron precisas. Hay que tener en cuenta que para este partido el entrenador de la T Javier Gandolfi preservó a varios titulares apelando a la rotación.

Pero ni eso logró aprovechar Colón consumando una nueva derrota en condición de visitante, la cuarta al hilo lo que refleja de manera muy contundente este paupérrimo momento que atraviesa el equipo. Más allá de los goles errados y de que por momentos fue más que la T, la realidad es que el Sabalero atraviesa una crisis que parece no tener salida.

Y encima en el segundo tiempo la peor noticia no fue el resultado ni los goles desperdiciados. Es que a los 13' debió salir lesionado Facundo Farías muy dolorido en la rodilla derecha y sin poder pisar. Por lo cual se especula con que de manera inmediata le harán estudios para determinar el grado de la lesión.

Síntesis

Talleres: 1-Alan Aguerre; 8-Julio Buffarini, 4-Matías Catalán, 2-Rafael Pérez, 21-Ángelo Martino; 17-Christian Oliva, 23-Alan Franco; 38-Matías Godoy, 16-Rodrigo Garro, 18-Francisco Pizzini; y 14-Juan Cruz Giacone. DT: Javier Gandolfi.

Colón: 17-Ignacio Chicco; 4-Augusto Schott, 33-Facundo Garcés, 6-Paolo Goltz, 40-Rafael Delgado; 14-Baldomero Perlaza, 29-Leonel Picco; 23-Christian Bernardi, 10-Luis Rodríguez, 35-Facundo Farías; y 12-Ramón Ábila. DT: Adrián Marini.

Goles: PT 20' Rodrigo Garro (T), 53' Rodrigo Garro (T).

Cambios: ST 0' Rodrigo Villagra x Oliva (T), 13' Juan Pablo Álvarez x Farías (C), 20' Enzo Díaz x Franco (T), Ulises Ortegoza x Giacone (T), 26' Tomás Sandoval x Picco (C), 31' Héctor Fértoli x Martino (T), 37' Juan Sánchez Miño x Bernardi (C), 41' Lucas Suárez x Garro (T).

Amonestados: Ábila, Garcés y Delgado (C), Garro (T).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Mario Alberto Kempes.