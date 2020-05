Colón: "Sigo esperando el llamado de los dirigentes"

Facundo Garcés cuenta los días y espera ansioso el llamado de los dirigentes de Colón para firmar su primer contrato. El 31 de mayo es la fecha límite, ya que en caso de no existir ningún contacto, el marcador central de 20 años (cumplirá 21 el 5 de septiembre) quedará en libertad de acción.

Aún no le tocó debutar en Primera División, pero en algunos partidos tuvo la posibilidad de integrar el banco de relevos. La última vez fue en la última Superliga cuando el Sabalero cayó como visitante ante Talleres por 2-0 y en el mismo torneo también fue suplente en la caída frente a Atlético Tucumán por 2-0.

En diálogo con Radio Gol 96.7, el defensor sabalero habló sobre cómo viene llevando adelante los entrenamientos y también se refirió a su situación personal. Pero además contó otros detalles, como por ejemplo cuando llegó a Colón y quienes lo aconsejan en este momento.

"Me vine a Progreso a la casa de mi hermano, porque tengo más lugar para entrenar. Mantengo una rutina, me levanto a las 7 o 7.30, desayuno tranquilo y a partir de las 9 hago el primer turno de la mañana, después almuerzo, duermo una siesta y a la tarde hago el segundo turno. Y a la nochecita antes de las 20 enviamos todos los videos de las rutinas", comenzó detallando.

Para luego agregar "El profe Santella todos los domingos nos envía el trabajo que debemos realizar en la semana. Una vez por semana hacemos videoconferencia, nos preguntan cómo estamos, nos hablan por privado. Estamos en permanente contacto con el cuerpo técnico y también con los médicos del plantel".

Respecto a su situación personal dijo "Hace tres o cuatro años que me representa Fabián Basualdo, con la empresa Sliper. Por ahora no hay nada ni tampoco sé nada. Estoy a la espera, pero soy consciente que queda poco tiempo, estamos en el tramo final. Cuando en febrero Facundo Farías firmó el contrato, un dirigente me dijo que el próximo iba a ser yo, pero seguimos esperando".

"Yo cumplo 21 años el 5 de septiembre, pero el límite para firmar es el 31 de mayo. En el plantel soy el único que aún no firmó contrato, Chancalay, Sandoval y Alex Vigo que son categoría 99 firmaron todos. Estoy en Colón desde el 2013 y ya tengo seis pretemporadas con el plantel de Primera", detalló el defensor.

Consultado sobre la manera en que esta viviendo este proceso expresó: "En todo este tiempo pensé mucho y más cuando cuando se acercaba la fecha. Pienso varias cosas, algunas raras, pero trato de estar tranquilo y enfocarme en el entrenamiento. Hice todo lo que más pude, ya no depende de mí y en cuarentena no voy a cambiar una decisión".

En otro tramo de la charla, Garcés contó con qué jugadores mantiene un diálogo permanente para sobrellevar esta situación "Hablo todos los días con Fernando Zuqui porque estamos en el grupo de trabajo y me aconseja, me dice que esté tranquilo. Y también hablo mucho con Guillermo Ortiz que ahora no está en el plantel. Y en su momento el Flaco Conti fue un referente y un gran contenedor. Me habló mucho, me aconsejó y seguimos en contacto".

A la hora de contar cuando fue que sintió que tenía más a mano la chance de debutar dijo: "En la primera etapa con Eduardo Domínguez, porque en el plantel había cuatro marcadores centrales y cuando había quinta amarilla o expulsado tenía la oportunidad más cerca, aunque no se dio. En cambio ahora, somos cinco centrales en el plantel".

Por último Garcés manifestó: "Siento el cariño de la gente, me lo hacen llegar en las redes sociales, siempre seré muy agradecido al no jugar y sentir ese cariño. Es una motivacion extra para cumplir mi sueño y ojalá se pueda dar esto que tanto que deseo que es seguir y debutar en Colón".