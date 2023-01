A Colón le falta dinámica y juego en la zona media

Los primeros 180' de Colón en este 2023 permiten sacar algunas conclusiones . La primera de ellas es que al equipo le falta volumen de juego en la zona media . No tiene en el plantel, un futbolista capaz de generar fútbol o romper líneas por adentro. En consecuencia, el 4-4-2, por el que apuesta Marcelo Saralegui se torna previsible.

Pero además, en los encuentros ante Vélez y River de Uruguay, los carrileros no rindieron, por lo cual los delanteros no fueron asistidos. Tanto Juan Pablo Álvarez como Joaquín Ibañez, no jugaron bien, por lo cual, tanto Laureano Troncoso como José Neris debieron autogestionarse.