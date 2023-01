Saralegui se puso firme en Colon: "Nos faltan jugadores"

• LEER MÁS: Bernardi no jugará en Fortaleza y regresa a la Argentina

Asimismo, ponderó las condiciones y lo que puede dar Cristian Vega, que está tomando ritmo después de estar nueve meses sin jugar por la rotura de ligamentos: "Jugó un gran partido. Hizo las coberturas y fue siempre salida. Será un jugador muy importante en el torneo".

Luego, Marcelo Saralegui insistió: "Faltan jugadores. Tres jugadores vengo diciendo. Estamos trabajando con los dirigentes palmo a palmo y mientras tanto, le damos rodaje a los muchachos que están. Tengo un equipo, ojalá lo podamos potenciar".

¡Lo ganó el Sabalero!



Chicco le contuvo el penal a Agustín Vera y Rafa Delgado convirtió el suyo para darle a @ColonOficial la Copa Waldemar Victorino.



#SerieRdeLP



@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/8DUNm8x2wy — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 11, 2023

Volviendo al rendimiento ante River, expuso: "El equipo por momento jugó, rotó la pelota y tuvo triangulaciones. Se va afinando la idea. Nos vendría bárbaro un jugador con manejo, pero por ahora nos arreglamos con lo que tenemos. Estamos buscando los 11 para el inicio del campeonato. Es el segundo partido recién y tenemos que llegar a los cinco partidos por lo menos para empezar a ver lo que deseamos".

Respecto a la condición física de Ramón Ábila, vaticinó: "No sé si llegará ante nacional, sino espero que sea ante Danubio o bien en Córdoba (ante Instituto)".

Indefectiblemente, remarcó en la necesidad de terminar de darle forma al plantel. No solo trayendo algunas piezas, sino que evitando también que se vayan nombres de la base, que tendrían ofertas: "Ya no quiero que se vaya ninguno, salvo que la oferta sea tentadora, porque tampoco quiero cortarle la carrera a nadie. Estamos en un mercado complicado y no hay que dar faltas alarmas. No llegó nada concreto todavía. Eso es algo que genera disturbios en la cabeza de los jugadores y por eso es preferible ser cauteloso".