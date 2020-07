A Colón le ofrecieron un defensor que jugó en Boca

En los últimos meses la información concretaba daba cuenta que Eduardo Domínguez pretendía reforzar el plantel con un marcador central que viniera a ser titular. No lo convence Rafael García y además Facundo Garcés aún no debutó. Sin embargo, como se fueron dando los acontecimientos y teniendo en cuenta que de aca a fin de año habrá poca actividad, el DT sabalero junto a la dirigencia están analizando la posibilidad de prescindir de buscar un zaguero.

No obstante, en las últimas horas trascendió la información de que a Colón le acercaron el nombre de un marcador central que surgió futbolísticamente en Boca. Se trata de Gastón Sauro de 30 años, que se inició en el Xeneize y luego pasó por el Basel de Suiza, el Catania de Italia, el Columbus Crew y en esta última temporada vistió la camiseta del Toluca.

LEER MÁS: El técnico de Colón se conformaría con sumar tres refuerzos

Se trata de un zaguero con trayectoria internacional, con muy buen juego aéreo (mide 1.90) pero la realidad indica que no tuvo mucho rodaje en la última tempordada. En este año apenas jugó 19 minutos el 29 de febrero en el triunfo frente al Monterrey por 2-0.

La realidad marca que el defensor rosarino no será tenido en cuenta por los Diablos Rojos y por ese motivo dieron el ok para negociarlo. De allí el ofrecimiento a Colón y que será analizado por el cuerpo técnico. El futbolista tiene contrato hasta junio del 2021 con el Toluca, pero eso no es impedimento para negociarlo.