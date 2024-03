A Colón le sobra equipo, pero le falta plantel

UNO Santa Fe realizó un informe sobre la gran diferencia que hay en Colón entre los primeros y segundos tiempos, ya que en las etapas iniciales es el que más puntos sacó en la Primera Nacional, mientras que en las complementarias no consiguió ninguna victoria.

Este dato no es antojadizo o simplemente estadístico que pase desapercibido, sino que habla a las claras de que Iván Delfino encontró el equipo titular, más allá que hay afuera jugadores que podrían ganarse en cualquier momento un lugar, como Christian Bernardi y Nicolás Leguizamón, pero que no encuentra las soluciones deseadas en el banco de los suplentes.

Colón.jpg

UNO Santa Fe viene insistiendo con informes que tienen que ver con las pocas respuestas que le dan al DT los recambios, sacando el choque de la primera fecha ante Defensores de Unidos, donde tras el empate parcial, Christian Bernardi con su ingreso fue decisivo, incluso originando el penal que luego terminó canjeando por gol Axel Rodríguez.

Hay sobradas expectativas sobre varios de los jugadores que hoy no tienen su lugar como titular, y que cada vez que ingresan no aprovechan su oportunidad, como son los casos de Javier Toledo, Cristian Vega y Nicolás Delgadillo. Se trata de tres futbolistas con un pasado importante en Primera División, que no consiguen imponer condiciones o ser solución en determinados momentos del partido.

Mitre-Colón2.jpg Gentileza Diario Panorama

Con su equipo inicial, Colón se muestra como un equipo sólido en defensa, con sociedades que encontró Delfino que dan muchos resultados, como en los costados con Ezequiel Herrera y Federico Jourdan por la derecha, o con Facundo Castet e Ignacio Lago por izquierda, más el juego y la buena asociación en el medio entre Sebastián Prediger, Nicolás Talpone y Alexis Sabella.

Está claro que todavía no consigue dar la talla Axel Rodríguez, de quien se espera mucho más, aunque este Colón no se caracteriza por jugar para el nueve, sino por la llegada con sorpresa de sus punteros y volantes creativos. Pero está claro que a la primera parte Delfino la tiene resuelta, y que será tarea encontrar que las alternativas con las que cuenta en el banco comiencen a ser solución, ya que como lo dijo el mismo DT se trata de un torneo largo, de resistencia, donde se necesitará de un plantel homogéneo en cuanto a nivel para lograr el gran objetivo de volver rápidamente a Primera División.

Colón todavía no perdió en lo que va de la temporada, y es por nombres y jerarquía el gran candidato a lograr el gran objetivo. Pero está claro que la dificultad del torneo se comenzó a ver en esta particularidad, donde sin haber perdido, con dos empates fue alcanzado por varios equipos, que poco a poco van encontrando su mejor forma y amenazan con dar lucha hasta el final.