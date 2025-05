Abraham: "Colón es un club acéfalo y a la deriva"

"La situación es la más difícil de todas, con relación a anteriores pedidos, alguna comunicación llegaba, en el caso de Lerche era punta de lanza Moncagatta, teníamos una minoría muy activa, con costos graves en las reuniones. Vignatti no las contestaba, antes de la pandemia peligraba la categoría, me llamó a su casa, tuvimos una reunión, con conformación de subcomisión de fútbol que terminó en el campeonato. Después se terminó la relación y no nos dio espacios", apuntó.

Para después, enfatizar: "Lo de Godano es una política que implementó antes de las elecciones, conociendo la situación del club que estaba muy mal, hubo una propuesta de juntar las seis listas, para reunirnos con el oficialismo, el que ganaba gobernaba y el que perdía acompañaba. Nunca contestó Godano, a Negrete lo llamé y me dijo que no le interesaba juntarse con nadie. No me pasó con ninguna Comisión Directiva".

En otro tramo de la charla recordó que "el año pasado ayudamos a que la gente tenga paciencia, pero nunca nos dijeron ni gracias, no lo pensamos políticamente, somos hinchas y socios de Colón. El club se antepone a cualquier situación personal".

LEER MÁS: Colón tendría día y hora para visitar a Deportivo Morón

La radiografía desde afuera

Abraham también consideró que "estar donde estas es un problema, para abajo y para arriba. Doy un ejemplo: San Martín de Tucumán perdió varias finales pero siempre está arriba, cerca. Cuando uno está abajo, nos despertamos en Talleres (RE) para salvar la categoría, somos un club grande de Argentina, reconocidos en el continente. Nunca asumimos ese protagonismo, estoy preocupado porque no veo una conducción firme con un horizonte claro".

Y luego, aseveró: "En la nota que mandamos, hablando con diferentes dirigentes, pedimos que nos sentemos a hablar, ya hablamos con Magdalena, el grupo se reunió y la idea es aglutinar esfuerzos, no es para ir a una elección, no la quiero escuchar, lo único que queremos es ponernos de acuerdo en diferentes temas. Hay que sentarse en una mesa, para aportar soluciones a los problemas tenemos herramientas. Dimos muestras de ello".

Renuncias de varios dirigentes

"La partida de Negrete, un colonista muy valioso, es importante, no me gusta la manera y los motivos por los que se fue. Yo era minoría de Lerche y me comí de todo. No es cuestión de armar una lista. Se fueron otros dirigentes y hay un montón que uno se lo cruza, me dicen que se quedan porque se lo piden. Hay que tener convicción para seguir".

En la parte final, no dudó en decir que "no sabemos quien maneja Colón, si es Godano o Moreno y Fabianesi, uno quiere que los dirigentes terminen los mandatos, es un club acéfalo y a la deriva, tiene un armado con una Sindicatura que no está armada para una situación de crisis. Hay que tener aditamentos importantes, encima Luciani perdió su minoría".