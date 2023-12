Abraham: "Si no logramos que la gente sea feliz, no vamos a lograr el objetivo"

En el inicio reconoció que "en el 92 tuve la chance de integrar la CD cuando me uní a la comisión de Vignatti. Colón que haya perdido la categoría, el objetivo es más allá de la estrella, los primeros que tenemos que reconocerlos somos nosotros".

Más adelante admitió que "hoy en la era de relaciones humanas es algo medular, primero los socios, empleados, jugadores, periodistas y todos los que se vinculan al mundo Colón, vamos a generar una figura que sea el representante del socio".

Abraham confirmó la figura de un representante del socio, al decir que "cuando tenga algún planteo es algo similar al defensor del pueblo, que nos digan que está mal, concurrirá de manera permanente a las reuniones, volver a garantizarle tranquilidad, hay preocupación por el descenso, perdió económicamente el club a partir de cancelación de cuotas sociales".

Y luego, disparó: "El socio de Colón se ve imposibilitado cuando se la maltrata, el tema imagen hay que corregirlo, trabajar muy firme con el marketing, la aparición en redes es fundamental, tienen decenas de seguidores, imaginen si esto lo explotamos".

Ya cuando le tocó referirse al fútbol profesional, el candidato a presidente añadió: "Hay que volver al estilo, con huevo y calidad, que el que se ponga la camiseta de colón la transpire, si no hay calidad la mandas a la tribuna, con temperamento, hay que acudir a gente que más sabe".

También recordó que "Rolando Carlen será uno de los encargados junto a Sergio Verdirame en el fútbol profesional. Colón si ganaba clasificaba a los playoffs, arrastramos una herencia y por eso terminamos como terminamos, al plantel hay que depurarlo, reforzarlo y dotarlo de un gran respaldo".

En la parte final no dudó en decir que "si no logramos que la gente sea feliz no vamos a lograr el objetivo, volviendo rápidamente a Primera, hablamos con Berti, sus equipos juegan bien y estudiaremos los casos de jugadores que son propiedad del club".