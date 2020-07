Pensando en el próximo plantel, el entrenador Eduardo Domínguez le solicitó la dirección de Colón retener a algunos jugadores que terminaron el contrato el pasado 30 de junio. Sin embargo, estos arrestos por el momento fueron infructuosos , ya que están más afuera que adentro. De todas maneras, no hay tanto apuro en algunos casos y por eso no se pierde la calma, aunque hay varios competidores. Pero poco se conoció de aquellos de los que tienen vínculo que no tendríamos en sus planos y uno de ellos estaría Agustín Doffo .

Puede que la gente no tenga ni presente, ya que no jugó ni un minuto desde su llegada a comienzos de 2020 de la mano de Diego Osella . Un zurdo, de 25 años (25 de mayo de 1995) que llegó a Santa Fe con buenos antecedentes desde Chile vistiendo la camiseta de O'Higgins. Pese a todo lo que prometió, nunca pudo demostrar oficialmente .

Cuando las cosas no funcionaban del todo bien, el DT lo probó en varias ocasiones durante las prácticas, sin embargo para los partidos se inclinó por otras opciones. En total, lo único para rescatar fueron cuatro presencias en el banco firmando planilla. Después, nada más.

Agustín Doffo 1.jpg Agustín Doffo no estaría en los planes de Eduardo Domínguez en Colón. Prensa Colón

Cuando Osella se terminó yendo, Agustín Doffo perdió el crédito que tenía y con Eduardo Domínguez no fue contemplado para jugar ante Rosario Central en lo que fue triunfo 3-1 como visitante cortando una racha de 24 partidos sin ganar de visitante.

Durante esta cuarentena por la pandemia del coronavirus, Eduardo Domínguez fue más de fondo en el diagnóstico de lo que pretende para su nueva idea y justamente Agustín Doffo no tenía en los planos . Tiene un contrato vigente y en caso de que se le busque una salida, habrá que sentarse a hablar de una decisión o al menos, llegar a un acuerdo.

Por ahora no hay certezas respecto a cuándo será la vuelta del fútbol, algo que está cada vez menos claro ante el brote de la enfermedad en Buenos Aires. Entonces son más especulaciones que otra cosa. Pero como viene la mano, el paso de Agustín Doffo por Santa Fe podría ser efímero y casi desapercibido .