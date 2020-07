Zuqui: "Si dependiera de mí todos saben dónde estaría"

Fernando Zuqui se encuentra en Santa Fe, a pesar de que el pasado 30 de junio se le terminó su contrato con Colón, como consecuencia que el club se encuentra en un litigio con Estudiantes, que reclama que se haga uso de la opción de compra por haber jugado más del 70% de los encuentros de la temporada.

El pase de Zuqui le corresponde en partes iguales a Boca y Estudiantes, que entiende que a pesar que desde AFA se decidió dar por terminado el torneo con motivo de la pandemia del coronavirus, igual Colón debe hacer uso de la opción de compra obligatoria por haber superado el porcentaje de partidos que rezaba en el contrato.

Mientras tanto, por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, la intención de Eduardo Domínguez es hacer un intento para que Zuqui permanezca en el plantel de Colón, más allá de este litigio, cuestión que podría darse debido a la buena relación que hay entre José Vignatti y Jorge Amor Ameal, presidente de Boca.

Zuqui habló con FM Andina de Mendoza donde reflejó la situación que le está tocando atravesar, debido a la gran incertidumbre que se le abre en cuanto a su futuro y comenzó diciendo: "La realidad es que hay una disputa entre Colón y Estudiantes, en donde también Boca tiene una parte de mi pase. Estoy en Santa Fe esperando saber cuál va a ser mi futuro. El contrato se me terminó hace dos días con Colón".

En otra parte de la charla, Zuqui reveló: "Hoy el dueño de los derechos federativos es Estudiantes de la Plata, pero hay una cláusula con Boca. Estudiantes es el dueño de mi 50% económico (el otro 50% Boca) y 100% federativo pertenece al Pincha. Estoy a la espera de más información de mi futuro. pero hasta ahora no me llamó (Juan Sebastián) Verón, ni tampoco nadie de Estudiantes. Es un conflicto que tienen que resolver entre ellos".

Fernando Zuqui.jpg Fernando Zuqui sabe que será difícil seguir en Colón y deberá volver a Estudiantes.

Mientras que en otra parte de la charla, Zuqui se refirió a su futuro, a pesar de no perder las esperanzas de continuar en Colón y admitió: "Hablé hace un tiempo con gente de Godoy Cruz y me manifestaron las ganas de que vuelva. Yo siempre les dije que sí. Mi sueño es volver a vestir la camiseta que más amo, la de Godoy Cruz, pero la decisión no es 100% mía. Siempre tengo las puertas abiertas del club que soy hincha. Si dependiera de mí, ya todos sabrían a dónde estaría. Pero dependo de tres clubes para saber mi futuro".