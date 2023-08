La alarmante publicación de Bauti Ojeda, el pibe de Colón, que luego borró

Bautista Ojeda, el juvenil de Colón que hizo la pretemporada anterior en Colón, y juega en la Sub 15, hizo una publicación que encendió las alarmas.

A Bautista Ojeda se le auguraba un rápido debut, en lo que sería récord en el fútbol argentino, ya que en ese momento tenía 14 años (si jugaba en el inicio del Torneo de la Liga superaría a Sergio Agüero, quien hizo su estreno con 15 años, un mes y tres días en Independiente). Pero eso no sucedió con Marcelo Saralegui y con muy buen tino, más allá de haber alabado sus virtudes futbolísticas, Néstor Gorosito lo hizo trabajar con su división, ya que tampoco tenía la continuidad en minutos que es necesario en Reserva.

Incluso, en las listas de Diego Placente para la Selección Argentina Sub 15 estuvo siempre, también llamó la atención de Pablo Aimar, que lo llevó a la Sub 17, pero la sorpresa más grande fue el llamado de Javier Mascherano para la Sub 20. Bautista Ojeda, categoría 2008, se comenzó a posicionar como una de las mayores promesas del fútbol argentino.

image.png

Bautista Ojeda nació en 2008 en Santo Tomé. Cuando tenía apenas cuatro años se sumó a la escuelita de Corinthians en Santa Fe y a los siete se sumó a Colón. En 2022 tuvo su primer año en AFA y convirtió 14 goles, superando a Facundo Farías como el mejor arranque de las inferiores del Sabalero.

En las últimas horas Bautista Ojeda realizó una publicación en redes sociales que encendió las alarmas y que abre un gran debate en torno a la contención de los juveniles en los clubes, y en este caso particular en Colón.

"Cada vez menos ganas de seguir", escribió Bautista Ojeda, usuario de Twitter con @bauutiojeda, y con una emoticón de cara triste. Comenzó a tener gran repercusión esa publicación, con lo cual el joven jugador de Colón decidió borrarlo.