Entonces, con solo Facundo Masuero como alternativa -que también podría irse al estar relegado en la consideración-, el técnico Iván Delfino insistiría por otro arquero. Trascendió que se hizo un sondeo por Ignacio Chicco, que el 31 de diciembre quedó libre, pero estaría pendiente de algo del exterior. Fue solo una intención.

• LEER MÁS: Farías: "Colón es un grande y no merece estar donde está"

No está fácil el tema, ya que las prioridades son costosas o bien, prentenden otros horizontes. Entonces, se apunta por las opciones B y la dirigencia analiza el nombre de Alejandro Sánchez, de 38 años y con último paso por Platense.

image.png Alejandro Sánchez es un arquero que analiza el DT de Colón, Iván Delfino.

Jugó realmente muy poco la temporada pasada, ya que Ramiro Macagno irrumpió con todo siendo incluso de los mejores del año en la Liga Profesional. Encima no se lesionó nunca, por lo que Oso siempre fue alternativa.

• LEER MÁS: Colón dio el parte médico oficial por la lesión de Giménez

Ahora que quedó con el pase en su poder, fue ofrecido y se lo analiza. La edad no es algo que le preocupe a Delfino, ya que es un puesto que amerita de conocimiento y personalidad. Quizás su poca actividad sea lo que no suma tanto.

• LEER MÁS: El gran sueño de Juncos en su llegada a Colón

De todas maneras, no sería una prioridad sino un apellido que fue acercado. Por lo que se pudo saber, habría un golero que Delfino pidió, pero aún no hay definición, ya que el club donde pertenece aún no decidió si lo retendrá a no. No se conoció quién. Es por ello que este fin de semana pueden conocerse más novedades al respecto. Por lo pronto, Oso Sánchez es una posibilidad que se maneja.