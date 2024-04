Alerta en Colón: ¿Inter de Brasil, interesado en Facundo Garcés?

En Colón la situación de Facundo Garcés genera diferentes miradas. De un lado, lo que dice la dirigencia y, del otro, el jugador, que se plantó en no jugar bajo estos términos. Si bien se hizo un intento de llegar a un acuerdo y acercar las partes, ya que el zaguero entiende que puede aportar también para la Primera Nacional, finalmente no se llegó a nada. Todo parece indicar que quedará libre, ya que el poder que la comisión anterior a Pascual Lezcano es un escollo casi imposible de eludir.

El futbolista quiere ir al Alavés, pero la dirigencia insiste con que no es una buena propuesta, además del lastre mencionado antes. Por eso se tensó tanto la cuerda, pero en las últimas horas se conoció una información que causó impacto: en Porto Alegre informan que Inter tendría en la mira a Facundo Garcés.

• LEER MÁS: Lópes aseguró que en Colón dolieron los puntos perdidos

¿Inter de Brasil viene por Facundo Garcés en Colón?

Una noticia que generó revuelo en Brasil y ni hablar en el mundo rojinegro. Sobre todo con el detalle de una posible propuesta de "2.250.000 dólares", que sería cercana a la cláusula de rescisión. Actualmente Garcés trabaja de manera diferenciada y sin participar de los movimientos de fútbol. Este parate claramente le juega en contra, pero tendría la decisión tomada.

En Colón por ahora no se pronuncian y el sitio Revista Colorada de Porto Alegro tomó contacto con el representante del jugador, Federico Raspanti, que no le dio identidad al rumor: "No me buscaron. Nadie de Inter me llamó en este momento".

• LEER MÁS: Castet: "Donde vas, encontrás hinchas de Colón y la gente en la cancha es una locura"

Por ahora, es algo que copó los portales en la ciudad brasileña y que repercutió también en Santa Fe. Sobre todo por el monto para un Facundo Garcés que está en un equipo que milita en el ascenso y que hace meses que no juega.