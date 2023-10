• LEER MÁS: Colón mantiene una incógnita para recibir a River

Asimismo, remarcó: "No hay una receta para jugar por la permanencia. No existe eso. Juegues con jóvenes o consagrados, porque no hay nada que indique con qué tenés que jugar para jugar. Solo poner lo que se considera mejor. Van pasando las fechas y la situación de Colón no mejora, entonces seguramente lo complicado será alcanzar esos resultados que den tranquilidad. Más cuando ganar un partido y tampoco te basta para estar aliviado. Es una cuestión de confianza".

Luego, Ferrero recordó su pasó por el Rojinegro: "El año en Colón fue muy bueno. Lamentablemente no me pude quedar por el capricho de un presidente que no cumplió con su palabra. Apareció River. No me arrepiento de nada y en el fútbol se gana y se pierde. Así como me tocó descender también pude jugar en la Selección. Ningún resultado me cambia y no me hace mejor ni peor. Uno se levanta y sigue, porque es la vida que elegimos. Pude jugar hasta los 41 años y soy un agradecido de vivir de esto".

"Fue un año extraordinario para nosotros. Cuando llegué a Colón estaba cerca de la Promoción terminamos siendo terceros y clasificando a la Prelibertadores. Un equipo casi sin figuras, salvo Bichi (Esteban Fuertes). Jugadores con hambre y ganas de competir, además de la mística que envuelve al Turco (Antonio Mohamed. Cuando me toca cruzarme con algunos chicos de esa época nos acordamos de esos lindos momentos en el club, estando inicialmente en una situación complicado", concluyó.

