Alfredo Berti, el gran candidato para ser nuevo DT de Colón

"Estoy bien pero las decisiones no son mías. Eso lo va a decir la dirigencia, estamos esperando para hablar, yo estoy bien, en resultados no nos acompañaron. No tengo amistad con Godano y con ninguno de los dirigentes. Solamente jugué con él en 1992 y me reencontré para venir acá", manifestó Iván Delfino minutos antes de que llegue el comunicado de Colón, donde se destacó que de común acuerdo se terminó la relación contractual.