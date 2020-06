Aliendro: "Estoy seguro de que puedo dar mucho más en Colón"

Cuando Colón insistió y fue a la carga por el volante Rodrigo Aliendro, no solamente lo hizo por pedido del DT Pablo Lavallén, sino con una foja de servicios que entregaba buenos rendimientos con la casaca de Atlético Tucumán.

El volante arrancó con todo pero fue en descenso y aquella lesión en las horas previas a jugar la final de la Copa Sudamericana lo terminó por derrumbar varios meses.

Cumpliendo las tareas que brinda el PF Pablo Santella, el futbolista charló con radio Sol 91.5 y en el inicio reconoció que "no se si estoy en deuda, pero si completamente seguro que puedo dar mucho más y demostrar más de lo que había hecho en Chacarita y Atlético Tucumán. En Colón arranqué bien, después fui irregular, en el final me lesioné y me costó mucho recuperarme".

A 100 días del último partido de Colón en Rosario contra Central, la realidad del plantel es distinta, a la espera de novedades para volver a los entrenamientos. En este sentido, Peti apuntó: "Jugué con Central y después pasó lo de la pandemia. Estuve como dos meses y medio fuera de las canchas, no era un desgarro común de 21 días, tendría que haber estado recuperado pero me resentí y me jugó en contra".

Cuando le preguntaron de acuerdo a su óptica, cuánto tiempo necesita un jugador para volver a competir de manera oficial, Aliendro expresó que "calculo que 45 días es un tiempo suficiente pero el profe la tendrá más clara que yo. Un poco más tal vez, aunque el jugador debería estar listo para la competencia, no se si en ritmo pero sino sería muy largo".

La imposibilidad de pisar la cancha en Asunción fue algo que aún recuerda con un dejo de tristeza, al decir que "fue un día horrible, muy triste por lo que me pasó antes de jugar esa final. Mi recuperación fue larga, pudo haber influído un poco la cabeza, a fin de año pensé que iba a volver pero me resentí y por eso me costó un poco más".

aliendro.jpg Aliendro se perdió por lesión la final de la Sudamericana que jugó Colón.

Y luego, agregó: "Suena refeo lo de las lesiones porque nunca me había pasado, pero lo tengo que aceptar y cuando vine desde Tucumán no pude hacer la pretemporada con el resto de mis compañeros, a lo mejor eso pudo influir. Ojalá la pueda hacer bien ahora cuando nos toque regresar a los entrenamientos".

Al momento de intentar explicar los motivos por los cuales no le salieron bien las cosas cuando Diego Osella era el DT, Aliendro no dudó en afirmar que "me parece que no metíamos las pelotas que teníamos que meter. Esa cuota de mala suerte también de que cuando nos llegaban nos convertían o que nos hacían goles sobre la hora. Siempre fuimos competitivos pero no tuvimos buenos resultados".

En su despedida, el mediocampista rojinegro opinó sobre su compañero Luis Rodríguez, relegado al banco de suplentes en sus últimos partidos oficiales. Al respecto dijo: "Lo veo bien, sé la clase de jugador que es, tiene jerarquía y es determinante, ahora hace rato que no nos vemos, veremos como viene, calculo que bien porque es un gran profesional".