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Procupación en Colón ante la nueva lesión de Franco García antes de jugarse todo en el Reducido

Franco García salió lesionado ante Ciudad de Bolívar tras sufrir pisotones en el tobillo que acababa de recuperar.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 11:50hs
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Procupación en Colón ante la nueva lesión de Franco García antes de jugarse todo en el Reducido

Colón sumó una preocupación inesperada en la recta final de la Primera Nacional. En la victoria ante Ciudad de Bolívar, Franco García debió abandonar el campo durante el primer tiempo por una molestia en el tobillo que venía de recuperarse. El futbolista había estado tres fechas afuera por esa lesión y ahora su estado físico vuelve a generar incertidumbre justo antes de la última jornada y el Reducido.

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Franco García, en observación tras salir lesionado en Bolívar

La situación se produjo durante el primer tiempo del encuentro frente a Ciudad de Bolívar, cuando el jugador recibió dos pisotones en el tobillo que había dejado atrás recientemente. La zona ya le había generado problemas y lo había obligado a perderse tres compromisos, por lo que su salida volvió a encender las alarmas en el cuerpo técnico sabalero.

Durante la semana, el cuerpo técnico evaluará cómo evoluciona el extremo y definirá si es necesario realizarle estudios médicos para conocer el alcance de la molestia. Por el momento, no hay precisiones sobre la gravedad de la lesión ni sobre cuánto tiempo podría demandarle la recuperación.

La situación aparece en un momento clave para Colón, que se prepara para disputar la última fecha de la fase regular antes de afrontar el Reducido. Por eso, la evolución de García será uno de los temas a seguir durante los próximos días, con la expectativa de que pueda estar disponible para la etapa decisiva del campeonato.

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