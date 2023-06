Alonso: "Vamos a dejar a Colón bien arregladito"

Más adelante, apuntó que "llegar a 22 era lo que se buscaba, pero era complicado armar fixtures con equipos impares, más con estos torneos semilargos y cortos, tampoco afecta al ascenso, hasta 2028 iban a subir dos, genera mantenimiento un formato con muchos equipos".

LEER MÁS: Detalles de la demanda de Lucas Viatri a Colón

El directivo soslayó que "sorprende que la misma TV le interesó, porque fue un torneo movido, se decidió eso donde los que venimos a las caídas nos favorece, sin entrar en egoísmos, si esto sirve para generar recursos y darle funcionalidad al fútbol, bienvenido sea. Hay que generar recursos porque los derechos no alcanzan".

En otro tramo de la charla, aclaró que "no defiendo ningún criterio, sino como ocurren las cosas, no tengo el mandato para generar una posición. En 2024 habría 27, el otro 26, hasta llegar a 22. No es directo el reparto, hay una progresión del dinero, estaríamos obligados según percibo, co-marketing para que le den al socio que le den beneficios, hospitalidad, el club debe generar el recurso. En Europa la TV no da mucho, pero hay un sponsoreo grande, en Argentina se explota mal, el fútbol en general".

Alonso también puntualizó que "hay que hacer grandes esfuerzos por los ingresos extraordinarios, hay que juntar moneda extranjera, algo que no es sencillo, más generar ventas".

JuanÁlvarez.jpg Prensa Colón

El tema Juan Pablo Álvarez

"Hace dos años se aplicó lo de los contratos de enero a diciembre, los anteriores como el de Álvarez quedaron con vencimiento en junio, se cambió el formato, si hubiéramos tenido la Copa se llegaba. Se cambió porqué se interpretó que la primera fase había que hacerlo así. Con equipos en copas, que puedan avanzar, se rotó para tener un calendario más corto en el segundo semestre. A nosotros nos pasó con un Clásico en medio de copas internacionales. Por eso se cambió. Estos contratos quedaron enganchados. Nosotros venimos charlando para que Agremiados y la LPF con una prolongación por un mes, devolviendo el 31 de julio. Estos jugadores no pueden jugar. Estamos en ese tema, trabajando para lograrlo, no es sencillo porque es algo diferente".

José Neris.jpg

Los pagos por Neris y Teuten

"Todo el fútbol tiene problemas por el pago de moneda extranjera, el manejo de dinero internacional se toma como algo comercial, cuando se trae un pago el dólar verde es amarillo, hay que tener aprobaciones del banco central, estamos con problemas todos. No hay clubes perfectos, puede haber juicios laborales, hoy el mercado está complicado. Moriremos amando a Colón, pero hay que quedarse tranquilo".

Sebastián Prediger.jpg

El mercado de pases

"Colón se está moviendo en el mercado de pases, no podemos salir a decir cualquier cosa, el técnico nos está ayudando a salir del pozo, el cuerpo técnico es simple y con valores, el equipo respondió. Es un trabajo de hace un tiempo, no somos improvisados, vamos todos juntos para adelante. Podemos trabajar de manera subterránea pero no vamos a dar nombres, hay 21 puntos en cuenta".

Sus chances de ser presidente

"Acompaño el proyecto de Vignatti y estaremos peleando como un gladiador, veremos, estamos necesitando clasificar a una copa, dejando a colón bien arregladito. La lealtad es lo más importante que puede tener un dirigente. José es inteligente, astuto, sabe los que tiene al lado, los elegirá él y como un hombre que dejó un sello en la institución".