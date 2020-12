"Analizaremos si Colón va a recurrir al TAS"

"De acuerdo al estatuto de FIFA tenés 21 días para recurrir al TAS, cuando tengamos los fundamentos los vamos a estudiar y a explicar y la comisión directiva va a tomar la decisión. Ir al TAS significa un gasto económico porque el perdedor tiene que pagar los jueces. Los abogados no, porque siempre hay un error en ese tema, en el TAS no se pagan los abogados, cada parte se hace cargo", explicó Hilbert.

Consultado por el fallo del TAS en el conflicto que mantiene Independiente del Valle con Técnico Universitario por la firma del contrato de Jorge Pinos respondió: "Yo leí la resolución del TAS que sacó con Técnico Universitario y no me conforma, porque no llega al fondo de la cuestión, sino que van a una forma. Y a mí los jueces que fallan por una forma nunca me dejan conforme. Realmente hay que ir al fondo y no a las formas. Buscaron una excusa para salir del paso y no se fijaron en la olla podrida".

Respecto al conflicto con Utedyc expresó: "El tema con UTEDYC está tranquilo, estamos prácticamente en orden, el único problema que se genera y que los periodistas a veces confunden es el tema de la rama. Los empleados por rama, son parte de Utedyc que concurren a los partidos. Entonces si no hay partidos, en mi opinión, quien no trabaja no tiene derecho a cobrar. Yo ya se los dije, que concurran a la Justicia y si un juez decide que hay que pagarles aunque no haya partido... Lo tendrá que decidir un juez.

Y ante el convenio firmado que argumenta la gente de Utedyc indicó: "A veces los convenios son inconstitucionales, a veces los firman los clubes en Buenos Aires y todavía no está ratificado por el Ministerio de la Nación. Falta mucho por recorrer y la discusión se da en los partidos. Y ahí no veo el funcionamiento de los empleados por rama, ya que no hay público. Por eso el conflicto es con los empleados por rama, los otros están al día y no hay problemas".