Andrew Teuten volvió a trabajar en Colón en medio de una compleja situación

El uruguayo Andrew Teuten se acopló a las prácticas de Colón mientras trata de resolver su futuro, ya que hay una deuda y el club no puede bancar su sueldo

La situación del zurdo es muy compleja y retornó porque tiene contrato hasta diciembre. La idea era continuar en Uruguay, pero no hubo acuerdo y por eso volvió, pero es probable que no se quede por un factor claramente económico. Incluso el entrenador ya avisó que no lo contaba.

¿Qué pasará con Andrew Teuten en Colón?

Todo pasa por el salario que el Sabalero no puede costear. Ganaba un monto cuando la institución acordó su incorporación en 2022 y otro cuando se fue a Torque. Ahí existió un acuerdo para costear desde Santa Fe una parte del salario y hoy que vuelve tendría que recibir lo mismo.

Andrew Teuten 1.jpg Andrew Teuten se reintegró a trabajar con Colón mientras resuelve su situación. Prensa Colón

El tema está en que esa parte la dirigencia anterior no le pagó, por lo que esta gestión tiene que afrontar esa deuda, además de resolver qué hacer con el marcador de punta. Está casi cantado que no continuará, por lo que no sorprendería que se llegue a un entendimiento por lo que le queda de vínculo.

Es patrimonio de la institución, pero en un costo que no se puede afrontar. Por más que el jugador haga un esfuerzo, no llegará. Por compromiso, Teuten se puso a trabajar por deberse a Colón, pero su situación es muy compleja y la dirigencia hace malabares para ver cómo lo resuelve.