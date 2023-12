Ángel Cardozo Lucena: "Mi cabeza está en Colón"

LEER MÁS: Delfino solo aguarda los tiempos para ser el DT de Colón

"Es distinto, de selección", manifestó por lo bajo Néstor Gorosito cuando lo vio trabajando en el Predio 4 de Junio, más allá que en la práctica esto no fue tal, debido a que nunca tuvo rendimientos acordes para quedarse con el puesto de titular en Colón.

Versus de Paraguay informó en las últimas horas lo siguiente: "Se había manejado que el mediocampista no salió de la mejor manera del Cerro Porteño, pero desmintió completamente esto. 'Yo no me peleé con nadie en Cerro. Estoy agradecido con el presidente (Juan José Zapag), Ariel Martínez y (Juan Carlos) Pettengill. Yo no salí de Cerro, simplemente pedí para cambiar de aire porque ya estaba mucho tiempo en el club', expresó".

"No tuve problemas con Diego Gavilán, fueron decisiones técnicas. Repito, no salí mal de Cerro. Los directivos entendieron que era un momento de cambiar de aire y les agradezco. Tengo contrato con Cerro Porteño hasta el 2025 y seguro vamos a volver", destacó Ángel Cardozo Lucena sobre los motivos por los cuales terminó recalando en Colón.

En tanto que Ángel Cardozo Lucena aseguró que hasta ahora no tiene nada definitivo sobre su futuro y debe volver a Colón para arrancar la pretemporada. "Mi representante está viendo algunas cosas. Pero ahora tengo contrato con Colón, es mi club y tengo que presentarme. Hasta ahora no tengo nada, mi cabeza está en Colón", destacó el volante con pasado en la selección de Paraguay.