"Tiene un lindo presente Facundo en Colón, me llamaron 250 clubes para llevarlo, pero yo soy un tipo serio, respeto a los jugadores del club. Facundo es hincha de Colón, a mí todo el mundo me habla mal del presidente (José Vignatti), pero conmigo el presidente fue un caballero. Yo siento que me respeta y entonces yo lo respeto", tiró.

Y sobre Eduardo Domínguez manifestó: "Para mí Eduardo Domínguez es un señor técnico, tiene un futuro impresionante, es serio y no se casa con nadie. El que no se pone las pilas no juega con Eduardo, juega el que esté mejor, por eso lo mejor que hizo el club fue traer a Domínguez".

Para luego agregar "Tengo cuatro o cinco propuestas por Facundo que son serias, de clubes de afuera y otros equipos que me sondean. La semana que viene voy a estar en Santa Fe para hablar con Vignatti, porque además tengo que cerrar dos contratos de jugadores que represento. Uno es Leandro Quiroz y el otro es Danilo Gómez".

Respecto a su deseo indicó: "Estoy hablando con cuatro clubes, pero no quiero que se vaya tan rápido, que juegue uno o dos años en Colón. El chico es hincha de Colón, no me desespero por venderlo, que disfrute de Colón, como lo hago yo. Voy cada 15 días a Santa Fe, me siento como en mi casa".

En otro tramo de la charla expresó: "La cláusula de salida de Facundo es de 10.000.000 de dólares, pero prefiero que se quede, que disfrute de Colón y que la gente disfrute de Facundo. No soy una persona desesperada ni apurada, hay que ir de a poco".

Y siguió: "Si el club lo vende en enero o en junio, yo no puedo hacer nada, pero van a Europa que no es el mismo fútbol y si no están preparados van a sentarse un año en el banco o en una platea. El jugador argentino en un 80% es vago, no quiere entrenar personalizado".

Por último contó: "Manchester City lo vino a buscar a Facundo Farías antes de que yo cierre el contrato con Colón y se lo quisieron llevar. Teníamos que hablar con el club y yo dije que al chico no le iba a cortar la carrera, ni quería que la gente hable mal. Por eso con Vignatti estoy 100 puntos, porque yo no rompo las líneas y no me equivoco. Por eso firmamos con Colón y le dije al Manchester City, vayan al club y pregunten por el jugador, porque pertenece a Colón".