Christian Bernardi: "Esperemos poder luchar hasta el final"

El cordobés Christian Bernardi habló con Dale, dale deportivo, que se emite por Aire de Santa Fe (FM 91.1), donde se refirió a la actualidad de Colón, en función de los objetivos que se avecinan, ya que será parte de la Zona B de la Fase Campeonato de la Copa Diego Maradona, desde donde buscará un título y la clasificación a la Copa Libertadores de América 2021.

saludos.jpg Christian Bernardi es clave en este gran presente de Colón en la Copa Liga Profesional. Pool Argra

Cuando se lo consultó por cómo tomó los rivales que les tocó a Colón en el sorteo, Bernardi afirmó: "Nos tocó una zona linda para disputar en la Copa Diego Maradona, esperamos seguir compitiendo de la misma manera. Son cinco partidos que te pueden llevar a una final".

También Christian Bernardi valoró el hecho de que a Colón no le hayan tocado River y Boca en su Grupo, e indicó: "El equipo más sólido, que no pierda puntos, llegará a la final. Que Boca y River estén del otro lado da una cierta tranquilidad de saber que no te enfrentás con equipos que están pasando un gran momento deportivo. Nosotros estamos encontrando un funcionamiento importante, hay muchas cosas para seguir mejorando y sabemos lo que nos jugamos. Esperamos poder luchar hasta el final".

En el tramo final de la charla, se le hizo referencia a su actualidad en Colón, y Christian Bernardi opinó: "Hace cuatro años y medio que estoy acá y pasé por muchos momentos, me encuentro bien y me siento útil e importante para el equipo. Espero seguir así, ayudando y sumando al equipo".