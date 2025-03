Ariel Pereyra pone el foco en la enfermería de Colón

El conjunto de Ariel Pereyra arrancó con un empate ante Temperley en Santa Fe, y luego le ganó como local a Nueva Chicago, venció a Mitre en Santiago del Estero, y este domingo superó en el Brigadier López a Chaco For Ever.

En el camino de Colón ahora se presenta Almirante Brown, a quien visitará el próximo domingo, a partir de las 21.30, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, en el marco de la fecha 5 de la Zona B.

Brian Negro.jpg

Más allá de la sumatoria de puntos, los de Pereyra todavía no dieron la talla en cuanto a lo futbolístico, algo que fue reconocido por el mismo DT y por varios jugadores, más allá que se valora la importante sumatoria de puntos en el inicio de la competencia.

Conrado Ibarra.jpg Prensa Colón

En el partido ante Chaco For Ever terminó con una molestia física Brian Negro. Incluso, estuvo a punto de ser cambiado en el arranque del complemento, pero recién Pereyra lo hizo sobre el final, y argumentó su salida en que estaba amonestado (había zafado de que el árbitro le saque la roja por una dura entrada a un rival).

¿Hay fecha de retorno?

Para este partido ante Chaco For Ever se gastaba a cuenta de que Pereyra podría recuperar a Conrado Ibarra, quien se recupera de un esguince de tobillo. Sin embargo, no apareció y en la zona de vestuarios del Brigadier López reconoció que todavía presenta un dolor que le impide trabajar con normalidad.

Rossi.jpg Prensa Patronato

Sin embargo, hay optimismo en que pueda estar a disposición de Pereyra para el partido de este domingo ante Almirante Brown. Incluso, se lo espera para ver si se gana un lugar en el equipo titular, tomando como referencia el mal partido que viene de cerrar Facundo Castet.

Y el otro jugador que será analizado es Genaro Rossi, quien sufrió un severo esguince de tobillo en la primera fecha ante Temperley, por el cual tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo. También hay optimismo en que pueda estar bajo las órdenes de Pereyra para jugar en Isidro Casanova.

El plantel sabalero retomó este martes las tareas en el Predio 4 de Junio, donde el DT comenzará a evaluar caso por caso los jugadores que presentan molestias para determinar si los podrá contar, como así también analizará posibles modificaciones, ya que se sigue buscando una idea de juego, la que sigue brillando por su ausencia más allá de los resultados positivos.