Arrúa: "Me gustan los desafíos, y Colón es un gran desafío"

"Colón es un equipo grande, muy conocido, sé dónde vengo, hay que trabajar desde el día uno para estar a la altura porque es una gran responsabilidad estar acá. Hablé muy poco, me convencí muy rápido, con un club como Colón no hay mucho para hablar, el fútbol argentino es muy competitivo y me hará crecer muchísimo", agregó el paraguayo Carlos Arrúa.

Sobre cómo toma esta chance de ser titular ante Sarmiento, Carlos Arrúa reveló: "Es un lindo desafío, una linda responsabilidad, entrené con el equipo, vamos a estar bien, sabemos que tenemos que ganar, que no empezamos muy bien. Colón está convencido que tenemos que hacer un buen partido y no se nos pueden escapar los tres puntos".

Carlos Arrúa Nacional 1.jpg Gentileza | Prensa Nacional de Paraguay

En cuanto a sus cualidades, Carlos Arrúa sentenció: "Soy un jugador al que le gusta tener contacto con la pelota, le gusta pedirla, meter el pase filtrado, llegar al área, mucha entrega también, no me gusta perder, como a nadie. Responsabilidad y muy consciente donde estoy. Es muy pronto, pero uno tiene que estar mentalizado, siempre mentalizado en crecer más y más y luego veremos".

Además, se lo consultó si en su objetivo de venir a Colón está ingresar en la órbita de la Selección de Paraguay, Carlos Arrúa reconoció: "Un jugador siempre trabaja para estar en la Selección, es lo más grande que le puede tocar, es una vidriera muy grande para mí, si me toca hacer las cosas bien podría ser llamado, siempre jugué para eso. Este es un fútbol muy intenso que me ayudará a crecer un montón, por eso no dudé tanto en venir, me gustan los desafíos y este es un gran desafío".

Y en cuanto a los motivos por los cuales eligió venir a Colón, Carlos Arrúa expuso: "Sabíamos que es un equipo grande con mi familia, mi papá estaba muy feliz, me dijo que venía a un equipo grande, que lo agarre con responsabilidad pero que lo disfrute también, porque es una institución grande y muy linda, el predio es muy lindo, espectacular, te da todas las comodidades, ahora todo depende de mí".

"Jugando en Paraguay no voy a tener la vidriera que voy a tener acá, es un fútbol muy competitivo e intenso, lo hablamos con mi representante, que más que lo económico tenía que venir a mostrarme. Es mi primera experiencia fuera del país, es un lindo desafío, siempre jugué en Nacional, espero que sea con éxito", reconoció Carlos Arrúa.

Y en el final, cuando se lo consultó por el Clásico Santafesino, Carlos Arrúa dijo: "Los hinchas ya me lo hicieron sentir, ya sé un poquito cómo es, vamos a trabajar y dejar todo para que los tres puntos se queden en Colón. Desde que llegué los hinchas me están mandando mensajes que el clásico, que el clásico... Así que uno ya va sabiendo cómo es la cosa acá".