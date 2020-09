"Ascender con Colón es una de las mejores cosas que me pasó"

Reinaldo Merlo apenas dirigió cinco partidos a Colón, fue un paso fugaz, pero a la vez histórico, ya que asumió cuando faltaban cuatro fechas para la finalización del Torneo de la B Nacional con el desafío de ascender al Sabalero que seis meses antes había perdido la categoría.

Había renunciado Diego Osella y el apuntado fue Mostaza. Cumplió con el objetivo de llevar a Colón a Primera División, sin embargo, apenas pudo dirigir un partido en Primera División ya que luego de perder en la 1ª fecha del Torneo 2015 con San Lorenzo fue despedido.

En diálogo con Super Deportivo Radio de Villa Trinidad Merlo recordó lo que fue el Ascenso de Colón y lo destacó como uno de los logros más importantes que tuvo en su carrera. Por otra parte contó una anécdota sobre la semana previa al partido con Boca Unidos de Corrientes y elogió a Lucas Alario.

"Me llamaron de Colón y me dijeron: "Mirá que quedan cuatro partidos y hay que ascender" y ¿Cómo no me iba a gustar estar en ese escenario. La pasé muy bien en Colón, me trataron muy bien, por eso siempre estaré agradecido de haberlo dirigido y ascendido", expresó Mostaza.

Para luego agregar "Ascender con un grande como Colón, es una de las cosas mas importantes que me pasó. Recuerdo que había un dirigente que venía todos los días, la semana previa al partido del ascenso, venía y me preguntaba: ¿Cómo estamos? y yo le contesté: "tranquilo, yo nunca perdí una final, el domingo ganamos". Si no lograba ese ascenso con Colón, todavía estaría en Santa Fe o más lejos.... estaba bravo..".

Por último destacó la figura de Lucas Alario "Antes del partido con Boca Unidos, donde Alario hizo dos goles, les dije a los dirigentes: este jugador está para Boca o River. Me escucharon, me miraron como diciendo ¡Este está loco! no sé que habrán pensado. Después jugó y fue figura".