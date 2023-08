Así presentó Colón a Beto Espínola, su primer refuerzo

Alberto Espínola: "Nunca dudé cuando surgió lo de Colón, me sedujo lo de jugar siempre a estadio lleno"

Beto Espínola llegó el lunes a Santa Fe, se sometió a la revisación médica, firmó su contrato y este martes comenzó a trabajar en el Predio 4 de Junio, donde realizará un trabajo físico para estar en las mejores condiciones físicas de cara al inicio de los trabajos, previsto para el próximo lunes.

Alberto Espínola es jugador de Colón

Revisión médica en Sanatorio Santa Fe



Revisión médica en Sanatorio Santa Fe



¡Bienvenido al Sabalero "Beto"!

"Los dirigentes estuvieron en contacto directo con mi representante, quien me acercó la oferta y no dudé ni un minuto en llegar a Colón. Ya conozco el estadio, jugué contra ellos dos partidos. En Santa Fe me quedó una muy buena sensación, ya que se juega a cancha llena. Es muy bueno jugar en un equipo que siempre llena el estadio", manifestó en las últimas horas Alberto Espínola, quien habló con varios medios santafesinos, entre ellos La Radio de UNO (FM 106.3).

Por la tarde, en sus redes sociales, Colón hizo oficial la llegada de Beto Espínola, quien puede jugar tanto de lateral por la derecha como extremo por el mismo sector, más allá que también reveló que tiene la capacidad de poder desempeñarse como marcador central ante algún imprevisto.

"Alberto Espínola es jugador de Colón. Revisión médica en Sanatorio Santa Fe. ¡Bienvenido al Sabalero "Beto"!", informó el club en sus redes sociales, para presentar al jugador que viene de actuar en Cerro Porteño.