Colón, con equipo definido a una semana del debut ante Deportivo Madryn

Ezequiel Medrán le terminó de dar forma al equipo titular de Colón con el desembarco de Federico Rasmussen, para el estreno ante Deportivo Madryn.

Con la mira puesta en el estreno del Torneo de la Primera Nacional, Ezequiel Medrán no tiene dudas sobre el equipo inicial de Colón que enfrentará a Deportivo Madryn el próximo sábado 14 de febrero a las 20 en el estadio Brigadier López. A falta de una semana, el equipo se encuentra totalmente definido y cada puesto ya tiene dueño.

En el arco estará Matías Budiño , quien llega tras un destacado 2025 en Estudiantes de Buenos Aires , mostrando seguridad y regularidad. La línea defensiva contará con Mauro Peinipil por derecha, un jugador que brilló en Madryn en 2024 y que, a pesar de una temporada con pocos minutos en Independiente Rivadavia , será titular; mientras que por izquierda se mantendrá Facundo Castet , uno de los hombres fijos del equipo durante la temporada pasada.

La dupla de centrales combina experiencia, jerarquía y conocimiento mutuo: Federico Rasmussen, recién llegado desde Godoy Cruz, compartirá la zaga con Pier Barrios, con quien ya formó una sólida dupla en el Tomba. Ambos aportarán firmeza y recorrido para la defensa del Sabalero.

Un mediocampo totalmente renovado en Colón

En el mediocampo, Medrán repetirá su dupla preferida: Ignacio Antonio y Matías Muñoz, piezas clave en el ascenso de Gimnasia de Mendoza, equipo al que dirigió el propio entrenador. Por las bandas, Julián Marcioni ocupará la derecha tras un gran 2025 en Patronato, mientras que la novedad se dará por izquierda, con Conrado Ibarra como único jugador surgido de las inferiores que integrará el once inicial, destacando por su rendimiento en la pretemporada.

Conrado Ibarra Conrado Ibarra es el único jugador surgido de las inferiores de Colón entre los 11 de Medrán. Prensa Colón

Más adelante, Ignacio Lago cambiará de posición: dejará de jugar como volante o extremo izquierdo y se ubicará como segundo punta, acompañando a Alan Bonansea, quien llega desde Patronato tras una excelente temporada y con gran conexión futbolística con Marcioni. Este dúo ofensivo será clave en la propuesta de ataque del Sabalero, buscando balancear experiencia y juventud en la primera línea.

Con la alineación definida, Colón se prepara para su debut en la Primera Nacional con un equipo que combina refuerzos de jerarquía, continuidad de jugadores del ascenso anterior y talento joven de las inferiores, en busca de iniciar la temporada con victoria y asentarse como protagonista del torneo.