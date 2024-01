Batallini acordó su salida de Colón para volver a Argentinos

LEER MÁS: Colón, expectante: se sortea la Primera Nacional

Mientras tanto, una fascitis plantar lo sacó de la competencia, en una baja de sumo peso para Colón, que no lo pudo suplantar. Esto fue el 19 de octubre del 2023, día tras el cual no volvió a tener acción, más allá que viajó con el plantel a Rosario para el desempate por no descender ante Gimnasia, y que las informaciones indicaban que tenía chances de ser considerado por el exentrenador Israel Damonte.

Damián Batallini.jpg Damián Batallini respondió con dureza a los rumores sobre un alejamiento anticipado de Colón.

En el receso se habló mucho de que no continuaría en Colón, como consecuencia de su lesión y alto salario, imposible de afrontar para un equipo de la Primera Nacional, categoría donde se desempeñará en esta temporada.

Sin embargo, Damián Batallini no se hizo presente en el primer día de pretemporada de Colón, y se conoció que llegó a un acuerdo con la nueva dirigencia para rescindir su contrato. De esta manera, el volante regresará a Argentinos, y el Sabalero se evitará seguir contando con un contrato imposible de afrontar.

Damián Batallini terminó jugando siente partidos en la Copa de la Liga Profesional con Colón, con 520 minutos (jugó todos los partidos como titular y fue reemplazado en cinco ocasiones), y anotó un gol (ante Argentinos). Además, tiene dos partidos en Copa Argentina (ambos como titular, donde fue reemplazado en una ocasión), sumando 169 minutos, sin convertir.