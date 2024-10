Bernardi: "Confío plenamente en Colón que vamos a ganar"

El cordobés Christian Bernardi se refirió a la obligación de Colón para vencer a All Boys y pasar de ronda. "Tenemos que salir a ganar, no hay excusas", apuntó

Más adelante puntalizó que "no importa el rival si queremos el objetivo tenemos que jugar con quien nos toque, es fuerte de local, tenemos nuestras armas, sin hacer locuras, confío mucho en el potencial del equipo, como venimos creciendo, no hay tiempo después".

El volante creativo soslayó que "no podemos hacer locuras, para que se acorte esa ilusión rápido, con el juego y la solidez que incorporamos desde que llegó Diego creo que llegamos bien y estoy entusiasmado con esta última parte".

En otro tramo de la charla opinó que "es un partido de fútbol, puede haber nombres y muchas cosas, pero hay que demostrarlo dentro de la cancha, sabemos que tenemos experiencia y juventud, llegamos bien por la maduración a este partido".

El scouting del rival

Al momento de hablar de All Boys, Bernardi dijo que "vimos a All Boys, es un campo de juego que está con más espacios que Rafaela, no hay que excusas, vamos a ir a ganar con nuestras armas, sin desesperarnos, tenemos lo que dure para ganar el partido, se acabaron todas las excusas".

Y luego, reconoció que "estoy contento de estar acá, elegí jugar acá con Colón, me lo propuse como todo el grupo, estoy con más continuidad, con confianza, a darlo todo para traer la clasificación desde Buenos Aires".

El torneo de los rojinegros

"Las cosas se fueron dando como se fueron dando, podemos hablar de merecimientos, estamos donde el torneo nos puso, te termina acomodando solo, un primer partido a pelear a Buenos Aires, como este equipio sabe hacerlo, confío mucho en este plantel".

En referencia a las mejores del equipo, sostuvo que "creo que se vio en las últimas fechas, un equipo sólido, con muchas llegadas, incluso con San Telmo que nos tocó perder, es un partido definitorio y con tensión, es lindo de jugar, para un futbolista le gusta este tipo de partidos, tiene que salir todo lo que tenemos que dar".

En la parte final, añadió: "La categoría es dura, más permisiva en cuanto al arbitraje, al no haber VAR se toman licencias los defensores, sobre todo en la cancha donde jugamos, vamos a ir a ganar el partido y confío mucho en Colón".

Y se despidió con un alto mensaje de optimismo: "Esa presión linda de ir a ganar el partido te empuja, te llena, confío en la calidad y experiencia del plantel, ganamos muchas cosas, va a salir todo bien, vamos a pasar de fase, tenemos el compromiso grande, esperemos volver festejando desde Buenos Aires".