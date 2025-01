Bettini: "Colón no puede pensar en otra cosa que no sea en ascender"

Gonzalo Bettini reconoció que llegó a Colón para lograr el ascenso, y destacó: "El desafío es muy grande, me apasionan estos desafíos".

Más allá de no haber logrado el objetivo del ascenso con San Martín de Tucumán, Gonzalo Bettini contó con una muy buena tarea, sobre todo en la fase regular, donde jugó casi siempre como titular y en un nivel muy bueno, lo que generó que Colón avanzara por su contratación.

De hecho, Gonzalo Bettini viene de jugar 35 partidos con el Santo, de los cuales en 34 fue titular, en uno ingresó desde el banco de suplentes y fue reemplazado ocho veces. Además, tiene una participación en Copa Argentina, donde fue titular (ante Almirante Brown, en la derrota por penales en cancha de Colón).

La contratación de Gonzalo Bettini obedece a la salida de Ezequiel Herrera, a quien no se intentó retener una vez que finalizó la temporada, tomando como referencia que para ese lugar también se utilizó en 2024 a Lucas Picech y Oscar Garrido.

La presentación de Gonzalo Bettini en Colón

Sobre su llegada a Colón, Gonzalo Bettini contó: "Estoy muy contento de estar acá, con mucha responsabilidad y compromiso, de lo que significa el club. Estoy intentando sumar, nos estamos conociendo con los chicos, lo importante será formar un gran grupo para formar un muy buen equipo, para ser competitivos y lograr el objetivo que todos queremos".

Mientras que si mantuvo ya charlas con el DT Ariel Pereyra, Gonzalo Bettini reveló: "Sí, cuando uno llega a los lugares trata de conocerse rápido, encontré a un tipo con muchas ganas de trabajar, con dedicación, sé lo que para él es el club. Tenemos que encolumnarnos detrás de él, y empujando este barco, cuando lo hacemos todos juntos es más fácil y llevadero".

"Todos los pasos que tuve en mi carrera fueron diferentes, en diferentes años y edades, en todos dejé cosas buenas y aprendí mucho. Así que esta es una experiencia más, con la responsabilidad que conlleva el objetivo y es muy claro, todos estamos en lo mismo, hay que ponerle la energía que amerita durante el año, vamos a tener diferentes momentos durante el año, más duros, más suaves, así es el torneo. Va a estar en nosotros llevar esa tranquilidad, que la gente nos acompañe y nosotros ir transmitiéndolo de adentro hacia afuera", agregó Gonzalo Bettini.

Sobre la presión que tiene Colón de ascender, reveló: "El objetivo está muy claro y es ascender, este club no puede pensar en otra cosa. Después las formas y los procesos tienen idas y vueltas, con mejores y peores momentos. A los peores como profesional hay que tener equilibrio y pasarlos lo más rápido posible, y en los buenos entender que en algún momento también vienen los malos. En ese equilibrio está bueno estar juntos, y empujar el barco de la misma manera. Los momentos difíciles nos definirá como equipo. Es difícil ganar todo el tiempo, el torneo tiene muchas idas y vueltas".

"El desafío es muy grande, a esta altura de mi carrera me gustan, me apasionan estos desafíos, con el mismo trabajo de siempre, no hay secreto. Este es un desafío distinto, en un club diferente, y siempre dándole para adelante como lo hice durante toda mi carrera", agregó el lateral derecho de Colón.

Soy muy equilibrado, intento que el equipo funcione, no pienso tanto en mí. No concibo tampoco el fúbtol como algo individual, voy a aportar lo mejor que tengo para el equipo, pero quiero que funcione como tal. Siempre lo pensé así, con virtudes y defectos, siempre intentando lo mejor para el equipo que conformo".