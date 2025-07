Bichi Fuertes: "La única solución que tiene Colón es que vuelva José Vignatti"

"Esta Comisión Directiva se manejó muy mal, han hecho muy malas cosas. Por eso yo me llevé una desilusión muy grande con Colón. Es obvio que los que salieron campeones por primera vez en la historia tienen su lugar ganado bien allá arriba, pero yo pensé que podía llegar a aportarle algo a Colón. Me sentí como que me dejaron a un lado", aseguró el histórico goleador.

Para luego agregar: "Le dieron la posibilidad a mucha gente que no estaba identificado con el club, que no fueron jugadores de fútbol, que por ser amigo de un dirigente les daban lugares que no sé si se merecían tener. Fueron un montón de cosas que se fueron sumando como para que nosotros dijéramos bueno, hasta acá llegamos con Santa Fe".

Volviendo a referirse a la actual gestión que encabeza Víctor Godano manifestó: "Ellos se equivocaron mucho, respecto a la contratación de los técnicos. Y después también en los manejos que han hecho permanentemente con el club".

Y en otro tramo de la charla habló sobre José Vignatti: " Por lo que sé, Colón está muy mal económicamente. Y si bien se fue muy mal porque se fue al descenso, y porque la gente se enojó mucho con él, hoy la única solución que yo le veo a Colón es que vuelva José Vignatti. Es el único tipo hoy capacitado como para poder sacarlo de esta situación".

Y finalizó: "Ya lo hizo en un momento, cuando estuvo Colón 15 años en la B. Colón fue mi casa muchos años, y la de mi familia. A mí me han hablado otros candidatos, también me han hablado ex compañeros que van con esa gente y les dije que no, que muchas gracias, porque creo que no están a la altura como para manejar un club. Entonces les he agradecido, pero si me llama José (Vignatti) y su gente, que los conozco, les puedo llegar a decir que sí, obviamente".