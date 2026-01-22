Uno Santa Fe | Colón | Colón

Bonazzola: "Neris ya fue intimado para entrenar, porque Colón es dueño del pase"

El vicepresidente de Colón, Alejandro Bonazzola, reveló que esperan una respuesta para rescindir el contrato, pero que igual José Neris fue intimado a entrenar

22 de enero 2026 · 17:10hs
Prensa Montevideo City Torque

La situación de José Neris continúa sin definirse y en Colón aguardan una respuesta a la contraoferta presentada para la rescisión del contrato. Así lo confirmó el vicepresidente, Alejandro Bonazzola, quien brindó detalles del caso en una entrevista con el programa Zona Libre de Colombia, donde desmintió contactos con América de Cali.

“Asumimos hace poco el mando. Estamos próximos a iniciar otro campeonato y vamos conformando un plantel nuevo. Llegaron 15 jugadores y en estos días estamos cerrando la grilla completa. Todo con las complicaciones de siempre, pero yendo para adelante”, explicó el dirigente.

Bonazzola fue contundente al referirse a las gestiones realizadas por Neris: “Nosotros no tenemos ofertas de clubes, solo un par de ofrecimientos. Una oferta importante de Gimnasia de Mendoza y otra de un grupo empresario, que justamente representa al jugador, con quienes charlamos. Incluso hicimos una contrapropuesta y esperábamos una respuesta por estas horas, pero no llegó”.

Colón espera una respuesta a la contraoferta para rescindir con Neris

En relación a la posibilidad de rescindir, el dirigente aclaró: “Ellos hicieron propuestas para rescindir, pero fueron rechazadas, porque no cumplen las expectativas económicas. Ahora estamos esperando una última respuesta. Las cifras prefiero reservarlas”.

Bonazzola también remarcó que Colón es parte central de cualquier negociación: “Colón es dueño de un porcentaje importante del pase y para liberarlo hay que ofertarle al club. Puede haber charlas en otro lado, pero de alguna manera luego hay que charlar con Colón”.

José Neris
Neris, contra las cuerdas en Col&oacute;n.

Neris, contra las cuerdas en Colón.

Respecto a los rumores que vinculan al jugador con América de Cali, fue categórico: “Pensé que la posibilidad de América de Cali estaba caída. Neris está en Uruguay y, si no tenemos una respuesta satisfactoria, deberá volver a entrenar”. Además, subrayó la predisposición del club para encontrar una salida: “Colón mostró predisposición para negociar siempre, apelando el deseo del jugador de no jugar en Argentina”.

Neris, emplazado a entrenar con Colón

El dirigente advirtió que la situación no puede extenderse indefinidamente: “Pusimos mucha voluntad en esta situación, pero si esto se mantiene, debe presentarse. Ya fue intimado, porque Colón es dueño de los derechos económicos y federativos. Nosotros propiciamos una salida. Pensamos que José Neris es muy bueno, pero los contratos están firmados y las obligaciones deben ser respetadas”.

Finalmente, Bonazzola volvió a descartar contactos directos con el club colombiano y reafirmó la postura institucional: “No tuvimos charlas con nadie de América de Cali. Siempre fue mediante un grupo que representa al jugador. Queremos una solución favorable y defendemos nuestros intereses, sobre todo por la erogación que se hizo en su momento”. Y cerró: “Colón no tiene problemas en prestarlo o venderlo, pero siempre dentro de las expectativas económicas”.

