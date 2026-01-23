Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón se pone a prueba ante Paysandú FC en la Serie Río de la Plata

Colón jugará a las 20 en el Estadio Artigas por la Serie Río de la Plata ante Paysandú FC. El encuentro se verá por el Plan Premium de Disney+.

Ovación

Por Ovación

23 de enero 2026 · 07:27hs
Colón se pone a prueba ante Paysandú FC en la Serie Río de la Plata

@SerieRdeLP

Colón sumará este viernes un nuevo ensayo exigente en su preparación rumbo a la temporada 2026 cuando enfrente a Paysandú FC en Uruguay. El partido se disputará desde las 20 en el Estadio Artigas y formará parte de la Serie Río de la Plata, torneo que le permite al conjunto santafesino medirse ante rivales de distintos contextos y estilos.

LEER MÁS:

Bonazzola: "Neris ya fue intimado para entrenar, porque Colón es dueño del pase"

El equipo rojinegro atraviesa días intensos de trabajo en tierras sanduceras y buscará seguir ajustando piezas después de un arranque alentador en esta serie de amistosos.

Paysandú y una noche especial ante su gente

Para el conjunto local no será un encuentro más. Paysandú FC inicia una temporada muy particular, marcada por su regreso al profesionalismo tras lograr el ascenso desde la Primera División Amateur. El duelo ante Colón será la primera presentación del año frente a su público y una oportunidad ideal para empezar a consolidar la identidad del nuevo ciclo.

El entrenador Emiliano Alfaro apuesta por un equipo dinámico, solidario y con presión alta. En ese contexto, los hinchas sanduceros estarán atentos a los refuerzos que llegaron para potenciar el plantel, entre ellos el experimentado ecuatoriano Jefferson Orejuela y el lateral paraguayo Miguel Samudio, dos nombres de recorrido internacional que jerarquizan la estructura.

Colón quiere sostener las buenas señales

Del lado sabalero, el panorama también es positivo. Los dirigidos por Ezequiel Medrán vienen de imponerse 2-0 ante Miramar Misiones en su debut en el certamen y luego superaron 2-1 a la selección de Paysandú en un amistoso de entrenamiento, resultados que fortalecen la confianza en esta etapa de armado.

Conrado Ibarra.jpg
Conrado Ibarra tendr&aacute; su chance en el equipo titular de Col&oacute;n para el amistoso ante Paysand&uacute; por la Serie R&iacute;o de la Plata.

Conrado Ibarra tendrá su chance en el equipo titular de Colón para el amistoso ante Paysandú por la Serie Río de la Plata.

Más allá de los marcadores, el cuerpo técnico valora la evolución en el funcionamiento colectivo y la posibilidad de darles rodaje a distintas variantes, algo clave pensando en la exigente temporada de Primera Nacional que se aproxima.

Posibles cambios y miradas puestas en el ataque

Para este compromiso, Medrán realizaría algunos retoques en la formación. Matías Budiño se mantendría en el arco, con una defensa que tendría a Mauro Peinipil y Facundo Castet en los laterales, mientras que la dupla central estaría compuesta por Pier Barrios y Sebastián Olmedo.

En la mitad de la cancha, el ingreso de Conrado Ibarra modificaría el dibujo habitual y le daría mayor libertad ofensiva a Ignacio Lago, mientras que por las bandas seguiría aportando despliegue Julián Marcioni. En ofensiva, todas las miradas apuntan a Alan Bonansea, que asoma como titular, y a lo que puedan generar hombres como Matías Godoy en los últimos metros.

Mucho más que un amistoso

El cruce en el Artigas será una medida interesante para ambos. Paysandú busca demostrar que está a la altura del salto de categoría y comenzar a ilusionar a su gente. Colón, en tanto, pretende seguir construyendo una base sólida que le permita ser protagonista durante el año.

LEER MÁS: Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

Con rodaje, variantes y competencia interna, el Sabalero continúa su puesta a punto lejos de Santa Fe, pero con la mira firme en un 2026 donde la obligación será pelear arriba.

Colón Paysandú Serie Río de la Plata
Noticias relacionadas
la busqueda del central zurdo en colon, una tarea cada vez mas compleja

La búsqueda del central zurdo en Colón, una tarea cada vez más compleja

colon volvio a sonreir en el roque otrino y corto una racha adversa ante santa paula

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

los hinchas de colon le pusieron pasion al debut en la serie rio de la plata

Los hinchas de Colón le pusieron pasión al debut en la Serie Río de La Plata

todo definido: colon ya tiene dia y hora para su estreno en la primera nacional

Todo definido: Colón ya tiene día y hora para su estreno en la Primera Nacional

Lo último

Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Ovación
Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"