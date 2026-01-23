Colón se pone a prueba ante Paysandú FC en la Serie Río de la Plata

Colón jugará a las 20 en el Estadio Artigas por la Serie Río de la Plata ante Paysandú FC. El encuentro se verá por el Plan Premium de Disney+.

Colón sumará este viernes un nuevo ensayo exigente en su preparación rumbo a la temporada 2026 cuando enfrente a Paysandú FC en Uruguay. El partido se disputará desde las 20 en el Estadio Artigas y formará parte de la Serie Río de la Plata, torneo que le permite al conjunto santafesino medirse ante rivales de distintos contextos y estilos.

Bonazzola: "Neris ya fue intimado para entrenar, porque Colón es dueño del pase"

El equipo rojinegro atraviesa días intensos de trabajo en tierras sanduceras y buscará seguir ajustando piezas después de un arranque alentador en esta serie de amistosos.

Paysandú y una noche especial ante su gente

Para el conjunto local no será un encuentro más. Paysandú FC inicia una temporada muy particular, marcada por su regreso al profesionalismo tras lograr el ascenso desde la Primera División Amateur. El duelo ante Colón será la primera presentación del año frente a su público y una oportunidad ideal para empezar a consolidar la identidad del nuevo ciclo.

El entrenador Emiliano Alfaro apuesta por un equipo dinámico, solidario y con presión alta. En ese contexto, los hinchas sanduceros estarán atentos a los refuerzos que llegaron para potenciar el plantel, entre ellos el experimentado ecuatoriano Jefferson Orejuela y el lateral paraguayo Miguel Samudio, dos nombres de recorrido internacional que jerarquizan la estructura.

Colón quiere sostener las buenas señales

Del lado sabalero, el panorama también es positivo. Los dirigidos por Ezequiel Medrán vienen de imponerse 2-0 ante Miramar Misiones en su debut en el certamen y luego superaron 2-1 a la selección de Paysandú en un amistoso de entrenamiento, resultados que fortalecen la confianza en esta etapa de armado.

Conrado Ibarra.jpg Conrado Ibarra tendrá su chance en el equipo titular de Colón para el amistoso ante Paysandú por la Serie Río de la Plata. Prensa Colón

Más allá de los marcadores, el cuerpo técnico valora la evolución en el funcionamiento colectivo y la posibilidad de darles rodaje a distintas variantes, algo clave pensando en la exigente temporada de Primera Nacional que se aproxima.

Posibles cambios y miradas puestas en el ataque

Para este compromiso, Medrán realizaría algunos retoques en la formación. Matías Budiño se mantendría en el arco, con una defensa que tendría a Mauro Peinipil y Facundo Castet en los laterales, mientras que la dupla central estaría compuesta por Pier Barrios y Sebastián Olmedo.

En la mitad de la cancha, el ingreso de Conrado Ibarra modificaría el dibujo habitual y le daría mayor libertad ofensiva a Ignacio Lago, mientras que por las bandas seguiría aportando despliegue Julián Marcioni. En ofensiva, todas las miradas apuntan a Alan Bonansea, que asoma como titular, y a lo que puedan generar hombres como Matías Godoy en los últimos metros.

Mucho más que un amistoso

El cruce en el Artigas será una medida interesante para ambos. Paysandú busca demostrar que está a la altura del salto de categoría y comenzar a ilusionar a su gente. Colón, en tanto, pretende seguir construyendo una base sólida que le permita ser protagonista durante el año.

Con rodaje, variantes y competencia interna, el Sabalero continúa su puesta a punto lejos de Santa Fe, pero con la mira firme en un 2026 donde la obligación será pelear arriba.