Brian Fernández: "Colón tiene un entrenador al que aprecio mucho"

"Los rivales que dejamos nosotros los agarra Colón, así que me mandan mensajes casi todos y me piden que haga goles (risas)", apuntó de movida.

Y luego, acotó: "Estamos un poquito mejor de puntos y la idea es sacar la mayor cantidad posible. Es complicada la categoría y no sabés con qué te podés encontrar".

En lo personal, admitió que "estoy muy bien. Pasando días muy buenos y, respecto a mi futuro, no es un tema mío sino de la dirigencia. Tuve muchos llamados y me pone contento saber que otros clubes de diferentes países me quieren. Así que esperando tranquilo y no pienso mucho. Los llamados me hacen bien. Contento por el presente y tengo salud, además de estar bien con mi familia".

Fernández puntualizó que "me costaba encontrar regularidad y hoy la tengo. Muy feliz de la mano y contención que me da la familia Bazán Vera. Estoy aportando y los goles ya van a venir. La gente y este club te obliga a ganar siempre".

En cuanto a sus apetencias este fin de semana, el hombre de La Fragata dijo que "ando necesitando un gol y lo voy a buscar en Chaco, como forma de regalo por mi cumpleaños. Hace mucho que no recibía mensajes de buenas intenciones y me pone contento, porque hay gente que me quiere de verdad".

La experiencia de vivir desde adentro el Superclásico

Una foto con los colores de Boca se viralizaron el pasado fin de semana y muchos hinchas de Colón se enojaron por su presencia en La Bombonera.

"Tengo conocidos y pude compartir con ellos en la tribuna. La pasé muy bien y fue algo muy lindo. Ver por dónde entra la hinchada fue hermoso. Todos saben que soy hincha y amo a Colón, pero tengo un cariño por Boca. Lo bueno es que a cada estadio donde voy me brindan lo mejor y eso me hace muy bien", enfatizó.

Antes de su despedida, refrendó que está al tanto de cómo le va a Colón, al apuntar que "no me sorprende, porque la categoría es fuerte. Colón tiene una idea de juego que es de Primera División y acá es más roce y pelea. Está acostumbrado a otra cosa y esta es la realidad. Debe hacerse fuerte y ahora tiene un entrenador al que aprecio mucho y seguro saldrá adelante".