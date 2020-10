El uruguayo habló con Dale dale Deportivo por Aire de Santa Fe (FM 91.1), donde no solo recordó aquella histórica participación de Colón en la Copa Sudamericana, sino que también se refirió a diversos aspectos del nuevo proyecto deportivo que encarará Eduardo Domínguez.

Cuando a Leonardo Burián, uno de los jugadores más jerarquizados con los que cuenta Eduardo Domínguez en su plantel, se le hizo referencia a la actuación de Colón en la Copa Sudamericana, afirmó: "Para los hinchas de Colón, el pase a la final fue algo inolvidable. En la definición frente a Mineiro, el árbitro me dijo que si atajaba el último penal no salga corriendo a festejar porque tenían que chequearlo con el VAR. Con las nuevas reglamentaciones cambió mucho la manera de atajar en los penales. Ahora tenés que aguantar hasta el final para salir a festejar. Las reglas se están modificando para perjudicar a los arqueros".

Burián.png Burián recordó la final de Colón en la Sudamericana y opinó de la expectativa que genera el regreso de Domínguez.

En tanto que también se le preguntó a Burián por la final de la Sudamericana ante Independiente del Valle y reveló: "No volví a ver la final de la Sudamericana. Seguramente la volveré a ver cuando deje el fútbol. Es algo inolvidable ya que jugadores mucho más importantes que nosotros nunca han tenido la posibilidad de jugar una final de Copa Sudamericana. Fue duro volver a jugar después de la Copa y jugar en el campeonato local por el descenso. El estadio estaba pesado en algunos momentos. El equipo estaba golpeado, por eso este parate nos sirvió".

En cuanto a su situación contractual, luego que se anunciara que los dirigentes habían llegado a un acuerdo con Leonardo Burián por la actualización de su contrato, que vence el 30 de junio del año que viene, destacó: "Lo mío con los dirigentes está conversado, no solucionado".

En el tramo final se refirió a lo que se generó en Colón con el regreso de Eduardo Domínguez y afirmó: "Siempre un nuevo técnico genera buena expectativa en los jugadores. Domínguez tiene ideas diferentes a los anteriores entrenadores y el equipo las está asimilando muy bien. Estamos entrenando para el domingo 23 para volver a jugar. Si no es para esa fecha nos prepararemos para la siguiente semana".

Y sobre la particularidad de no jugar amistosos, Burián opinó: "Ya venimos haciendo fútbol en varias ocasiones, tras las autorizaciones del gobierno nacional. No disputamos amistosos por una decisión del cuerpo técnico. A Eduardo Domínguez no le afecta, practicamos entre nosotros".