Burtovoy: "Cuando Colón encuentre lo necesario puede ser potencia"

El domingo que viene, a las 17.45, el Brigadier López será un olla a presión cuando Colón reciba a Brown (A) por la 32ª fecha de la zona B de la Primera Nacional, donde solo sirve ganar para no perderle pisada al tren de arriba, que tiene a Nueva Chicago como puntero.

En la previa, el exarquero Pablo Burtovoy, que pasó por ambos clubes, contó sus sensaciones en el programa La Segunda de Porta por UNO 106.3. "Me tocó estar en definiciones siendo favorito y no. Entonces, el deportista debe prepararse para absorber situaciones. Es clave la toma de decisiones. Lo que hay que tratar de hacer es ser serio y enfocarse en su trabajo", sobre la irregularidad del Sabalero.

• LEER MÁS: Colón ya tiene día y horario para visitar a Almagro por la 33ª fecha

La mirada de José Burtovoy sobre Colón

"Para hacer un análisis profundo, tendría que estar más informado y no es mi caso. Hay un punto que no es menor, que es la adversidad y muchas veces se rompen con los favoritismo. Ahí es clave saber competir. Eso así que en las instancias finales demuestren un montón de variables, buenas y malas. Seguramente Brown le hará fuerza por más que no llegue en su mejor momento", apuntó.

image.png Pablo Burtovoy pasó por Colón y Brown (A).

En otro tramo, elevó todo lo que se podría conseguir en el club santafesino. Sobre todo desde el punto de vista en el que se especializa, como una especie de director deportivo: "Es mi formación y vengo trabajando ya hace unos años. Es un buen punto para generar una mixtura entre las autoridades del club y el cuerpo técnico. Cuando Colón lo encuentre puede ser una potencia. En mi caso, no tuve contactos con la dirigencia actual. Es un trabajo fuerte, sobre todo en Colón".

• LEER MÁS: Temporelli: "Para Colón es una gran noticia el fallo de FIFA"

"Estoy llevando adelante un programa que fue prosperando, como director de educación, estamos que el jugador se forme en varias áreas para que en el futuro se pueda insertar con conocimientos. Entendiendo las necesidad y los espacios, acotó.

En el final, intentó comprender el trabajo del presidente Víctor Godano: "Entiendo que a Bicho le tocó un alto grado de dificultad y hay que tener calma para analizar, porque los cambios de gestiones no son fáciles".

Escuchá la nota con Pablo Burtovoy por el duelo Colón-Brown (A) en UNO 106.3