Castet, sin vueltas en Colón pensando en Aldosivi: "Si no se puede jugar, habrá que luchar"

En la previa, el defensor Facundo Castet palpitó la previa en charla con Sol 91.5, donde admitió el bache del que se logró salir con el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto: "No veníamos jugando mal, solo que los goles que antes entraban esta vez y los rivales nos pateaban y era gol. Entonces eso te saca un poco de confianza. Pero al fin pudimos revertirlo y ojalá que lo podamos sostener en estos partidos que quedan".

"El balance creo que es muy bueno. Lo venimos haciendo muy bien y nos están saliendo las cosas que planificamos durante la semana. Estos partidos que pasaron no fue así, pero ahora estamos recuperando un poco esa confianza. Nunca bajamos los brazos y siempre seguimos entrenando de la misma manera. Hablábamos que, si nosotros seguíamos de la misma manera entrenando, las cosas iban a empezar a salir y el otro día nos salieron. Ojalá que ahora en Mar del Plata pueda pasar lo mismo", agregó Pico.

Colon Almagro Facundo Castet.jpeg Facundo Castet palpitó en Colón el partido ante Aldosivi. José Busiemi / UNO Santa Fe

Facundo Castet y la radiografía de Colón

Posteriormente, narró respecto a Aldosivi: "Ojalá que podamos sacarle el mayor jugo a nuestro juego. Si no se puede jugar, va a haber que lucharlo y tenemos jugadores para hacerlo también, así que estamos preparados para cualquiera de las dos cosas. Sabemos que hay un rival que viene peleando con nosotros arriba, entonces tenemos que apuntar a ganarlo".

En cuanto a lo personal, fue sincero: "Creo que también me faltaría poder mandarme un poco más al ataque y tratar de ayudar a mi compañero arriba. A veces hay que defender, porque sabemos que de mitad de cancha para arriba tenemos muy buenos jugadores y si no me toca pasar, me quedaré en mi posición tratando de cubrir mi zona".

"Sería bueno que el primero de cada zona ascienda, pero también el torneo es muy largo. Tiene sus pros y sus contras, tenés muchos partidos, te podés acomodar, si arrancás de una mala racha te podés acomodar, si arrancaste bien, bueno, la vas a tener que aguantar", concluyó.