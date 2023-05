En UNO Santa Fe, Castrilli fue lapidario con Espinoza: "Este muchacho lejos está de ser árbitro"

Fue así como el equipo Dial Deportivo, a través de La Radio de UNO 106.3, charló con el exárbitro Javier Castrilli, que dejó su reflexión con tintes categóricos: "No vi el partido, pero si el resumen de la nueva y desagradable conducta de este muchacho, que lejos está de ser árbitro. Personas que se conducen de esta manera no se pueden llamar árbitros. Un juez no puede empujar a un jugador. Lo critiqué cuando lo hizo (Néstor) Pitana. Son barbaridades que lo único que evidencia es la falta de conducción y desnudan la incapacidad de quienes conducen el arbitraje".

Pero fue más allá: "Lo que pasó el otro día con Gimnasia, donde (Ariel) Penel reconoció que le bajan instrucciones y le dicen que no se tienen que meter en un offiside, es un despropósito. Va contra las reglas. Es lamentable y perjudicial para los equipos. Se está pasando por uno de sus peores momentos. Nunca me hubiera imagino que se haya llegado a esto. Los atropellos y falta de respeto también. La impunidad que hay es una cosa increíble y no sé cómo los dirigentes pueden tolerar esto. Los responsables son los que conducen las instituciones y permiten estas cosas. Hay un silencio cómplice y se busca quizás en el futuro un beneficio turbio con otro árbitro. Todo esto pasa en el fútbol. Parece ciencia ficción".

https://twitter.com/TyCSports/status/1663391708522983429 "SI YO LO EMPUJO, ME ECHA, ¿O NO?"

Mientras el jugador de Central Córdoba Gustavo Cantó comentaba que el árbitro Fernando Espinoza lo empujó en pleno partido, el referí participó de la nota y el futbolista lo cruzó con una pregunta. IMPERDIBLE FINAL.@AdriDriussi habló con ellos pic.twitter.com/q9ehc2RdnZ — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2023

"Lo primero que a uno le dicen es que está desactualizado y yo veo que la horadez no está. Es una era muy triste la que estamos viviendo y uno la sufre. Muchos pierden su trabajo por los atropellos actuales de los árbitros", relató.

Siguiendo por cómo dirige Fernando Espinoza, dijo: "Para ser respetado hay que respetar. En mi carrera nunca hubo un jugador que me acusó de que lo haya tratado descortésmente. Siempre los traté de señor, porque son trabajadores. Es una exigencia ser respetado y un árbitro no lo puede permitir. Lo que se nota ahora es la falta de formación y por eso no se les puede llamar árbitros. No hay que insultar la investidura del árbitro".

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1663280833044664320 ¿Qué pasó entre Fernando Espinoza y Leandro Maciel?#LPFxTNTSports pic.twitter.com/9AxTMNwlBo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 29, 2023

"Sorprende cómo los dirigentes se callan la boca. No lo puede creer. Yo si fuera presidente de un club pegaría el grito, porque en el futuro te van a afanar un campeonato y se la vas a tener que comer. Son los dirigentes quienes deben responder por los intereses de los clubes. Si los presidentes no toman cartas en el asunto no hay quien los amparen, porque los gremios no existen, ya que nadie se mete. No hay seguridad jurídica en el campo de juego. Por eso la impotencia de los técnicos y los jugadores. Encima abrís la boca y te sancionan. Es algo que se está generalizando", remarcó.

En el final, se despachó: "Mi opinión de (Federico) Beligoy es adversa. Es el responsable de lo que está pasando. Su gestión es detestable. Es un baldón vergonzoso en la historia del arbitraje argentino. No hace otra que demostrar que está por dinero y porque es amigo de (el presidente de la AFA, Claudio) Tapia. Está arruinando la historia del arbitraje argentino y no tiene perdón".

