Christian Bernardi: "Colón es un equipo ganador, la bronca fue por el momento"

Sin embargo, Christian Bernardi volvió a ser titular ante Estudiantes de Río Cuarto, donde Colón se reencontró con la victoria tras cinco partidos sin hacerlo, para afirmarse en lo más alto de la Zona B de la Primera Nacional.

El análisis de Christian Bernardi del triunfo de Colón

Luego del partido, Chrisitan Bernardi analizó lo que representó la victoria de Colón, en función de su momento en el campeonato, y destacó: “Veníamos de hacer un gran partido de local (Atlanta) pero no entró. Ante Estudiantes de Río Cuarto volvimos a ser contundentes, se abrió rápido el partido, el equipo presionó bien, manejó bien los tiempos, volvimos a ser lo que habíamos sido de local, era un desafío y compromiso que teníamos. Los resultados no se venían dando pero el compromiso siempre estuvo”.

Bernardi.jpg Christian Bernardi volverá a ser titular en Colón, en este caso por primera vez en el certamen de Primera Nacional. Prensa Colón

“Se siente, pero es por la falta de resultados. Pero lo importante es que el grupo viene haciendo un gran trabajo, vamos por ahí, confiábamos en que la cosa debía cambiar porque veníamos trabajando muy bien, fue una noche redonda”, reveló Christian Bernardi en otra parte de la charla.

La aclaración de Bernardi por lo ocurrido en La Plata

Más adelante, Christian Bernardi dijo: “La bronca es que no se nos estaban dando las cosas, somos un equipo ganador, me considero ganador, uno a veces hace cosas que no tiene que hacer, pero estoy contento de revertir la situación, de cómo se plantó el equipo, estamos muy unidos, y vamos a encarar la parte final de esta manera”.

“La bronca es con la situación que no se daba, no es con nadie en particular, fue una reacción que no estuvo bien. Estamos todos trabajando muy bien, el grupo, el equipo, los chicos que vinieron, por eso era el fastidio de que las cosas no se nos estaban dando”, agregó Christian Bernardi sobre lo que fue su reacción tras la derrota de la fecha pasada ante Patronato en Paraná.